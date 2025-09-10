X!

Jazz-ansambel The Nonconceptual Art Club andis välja teise albumi

Muusika
The Nonconceptual Art Club
The Nonconceptual Art Club Autor/allikas: Karmen Vilberg
Muusika

Monika Erdmani juhitud The Nonconceptual Art Club naaseb pärast 2023. aastal avaldatud debüütalbumit järgmise plaaditäiega, mis kannab nime "Shitshow".

"See on minu teine kauamängiv ja kuigi ma armastan ka oma esimest, olen uhke, et suutsin "Shitshow" puhul astuda suure sammu edasi," tõdes ansambli juhtfiguur, bassimängija ning kõigi lugude autor Monika Erdman.

"Debüütalbumi "Confusion" puhul oli kõik uus. Olin ebakindel, sõltusin palju sellest, mida teised võivad minust arvata, pelgasin end näidata ja kirjutasin pigem abstraktset muusikat. Kartsin eksida. "Shitshow'd" luues jõudsin aga arusaamani, et haavatavus ja ausus on jõud. Nutmine ja karjumine – ka need toored emotsioonid on jõud. Kui selle kõik omaks võtsin, muutus kirjutamisprotsess loomulikuks ja voolavaks," selgitas Erdman

Ühest küljest kasvas "Shitshow" välja inetutest, valusatest ja meeleheitlikest aegadest – lugudest, mis lihtsalt tulid helikeeleks vormida. Teisalt kaasnes Erdmani sõnul albumi loomisega ka midagi väga ilusat ja meeldivat – koos bändiga uue muusika mängimine ja salvestamine ning seejuures üheskoos olemise ja toimetamise nautimine.

The Nonconceptual Art Clubis musitseerivad lisaks Monikale Krista Tiitinen (vokaal, saksofon), Oliver Kaljula (klahvpillid), Artur Leppik (saksofon), Tauno Ostra (vokaal, kitarr), Kaspar Kluge (tšello) ja Jeremia Kangas (trummid). Albumi salvestas ja mixis Pjotr Latosev.

Albumi esitluskontserdid toimuvad Tallinnas Paavli Kultuurivabrikus ning Tartus Genialistide klubis.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

