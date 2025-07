Musta Kasti uus lavastus "Jäljed meie vahel" toob fookusesse leina jagamise

"Jäljed meie vahel" heidab pilgu ühe paari teekonnale. Alguspunktiks on armastuse tärkamine kogu oma ilus, millele peagi lisandub uue elu ootus. Kuid kui ootamatu kaotus raputab selle maailma alustalasid, on siis elu pärast üldse võimalik? Kuidas taastada tasakaal, kui ühised unistused purunevad? Kuidas leida uus tee iseenda ja kaaslase juurde?

Lavastuses räägitav lugu on küll fiktiivne, kuid selle aluseks on dokumentaalne materjal. Möödunud aasta sees kohtusid lavastaja Taavi Tõnisson ja dramaturg Siret Campbell mitmete perekondadega, psühholoogide, kogemusnõustajate ja meditsiinitöötajatega ning kogutud materjali põhjal leidsid oma vaatenurga, mille kaudu teemat avada.

Tõnissoni sõnul tunneme kõrvalseisjatena sageli ebamugavust ja soovi põgeneda, kui keegi jagab mõnd valusat ja kurba kogemust. "Me tegeleme hea meelega rõõmuga, aga kurbuse, kaotuse ja leina tahame endast kaugemale lükata. See lavastus ei ole püüd normaliseerida valu, vaid valu jagamist, sest ka see on osa elust."

Lavastaja Taavi Tõnisson (Eesti Noorsooteater), autor Siret Campbell, kunstnik Rosita Raud (Eesti Noorsooteater), helilooja ja muusikaline kujundaja Vootele Ruusmaa, valguskujundaja Mihkel Viinalass, liikumisjuht Olga Privis. Laval on Silva Pijon ja Rainer Elhi (Rakvere Teater).

Etendused toimuvad Tartus Genialistide klubis ning Tallinnas Kanuti Gildi Saalis.