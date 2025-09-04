Katariina Tamm: "Gardeenia" on nelja naise otsing, kuidas olla parem naine

Eesti Noorsooteatris esietendub sel nädalavahetusel lavastus "Gardeenia", mille keskmes on ühe perekonna nelja põlvkonna naised. Iga tegelane räägib laval oma isikliku loo, mis põimuvad kokku üheks tervikuks, kus iga osapool mõjutab teist.

Noorsooteatri lavastus "Gardeenia" räägib ühe perekonna loo, mis kandub läbi naisliini teisest maailmasõjast kuni tänapäevani. Lavastaja Hanna Junti sõnul köitis teda poola autori näidendi tekst koheselt

"Midagi väga huvitavat oli selles kummalises, katkises, aga samas väga humoorikas ja karismaatilises peredünaamikas, mis nende naiste vahel on," sõnas Junti.

Lugu avab seda, kuidas perekondlikud mustrid, hoiakud ja kogemused liiguvad ühelt põlvkonnalt teise. Selles konkreetses loos emalt tütrele.

"Läbiv küsimus on seotud saatuse ja valikuvabadusega. Need asjad mis meiega juhtuvad, see perekond kuhu me sünnime, me ei saa neid detaile valida, ja mis me siis hakkame peale nende kaartidega mis meile on jagatud," lisas lavastaja.

Näitleja Katariina Tamme jaoks iseloomustab lavastust otsing. "See on nelja naise otsing, kuidas olla parem naine, parem inimene, parem ema. Ja selles suhteliselt keerulises sündmuste rägastikus, kus nad ennast leiavad, on neil väga tugev soov asju koos hoida, vaatamata sellele, et neil on koos olla tihti valus. See räägib millestki salapäraste ja ürgsest, mis meid hoiab vereliini pidi koos," selgitas Tamm.

Lavastus "Gardeenia" ei otsi süüdlast, vaid küsib: kui palju on meis ruumi ise valida ja oma elu luua. Lugu vaatleb neid õrnu hetki naistevahelistes suhetes, kus valu ja hellus on üheaegselt kohal.

Gardeenia esietendub Eesti noorsooteatris pühapäeval.