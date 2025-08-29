X!

Johan Elm toob Noorsooteatris lavale samanimelisel raamatul põhineva lavastuse "Hingelind"

"Hingelinnu" proov Autor/allikas: Eesti Noorsooteater
Eesti Noorsooteatri ovaalsaalis esietendub 7. septembril väikelastelavastus "Hingelind", mille toob lavale Johan Elm.

"Hingelind" põhineb Michal Snuniti samanimelisel lasteraamatul, mis räägib igaühes peidus olevast linnust, keda kuulama õppides oskab inimene ennast ja teisi paremini mõista, hoida ja aidata. Loo lavastajale Johan Elmile jättis teos lapsepõlves kustumatu mulje. 

"Ma ei oska öelda, kas "Hingelind" oli mu lapsepõlve lemmikraamat, aga mälestus sellest kestab siiani. Ma ei mäletanud enam täpselt sisu, vaid pigem tunnet, mida lugedes kogesin. Just selle seletamatu, aga tõelise tunde põhjal sündis otsus lavastada lugu oma sisemaailma kuulamisest – kui keeruline see vahel on ja kui oluline on end usaldada," rääkis Elm.  

"Emotsionaalne sõnavara on igas eas inimesele eluliselt vajalik. Kui piirduksime vaid sõnadega "hea" või "halb", jääksime endale ja teistele võõraks. Mida varem inimene õpib sõnastama või muul moel väljendama seda, mida ta tunneb, seda lihtsam on tal iseennast mõista ja toetada," lisas ta. 

Lavastaja ja dramatiseerija Johan Elm, kunstnik Eugen Tamberg, valguskunstnik Kärt Karro (Tartu Uus Teater), videokunstnik Epp Kubu, helilooja Markus Robam. Laval Laura Kukk ja Taavi Tõnisson. Vaatajale alates 3. eluaastast.

7. septembri õhtul esietendub Noorsooteatri väikeses saalis teinegi uuslavastus, Hanna Junti noorele ja täiskasvanud publikule suunatud "Gardeenia", mille keskmes on ühe pere nelja põlvkonna naiste lood.

Toimetaja: Kaspar Viilup

