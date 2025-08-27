X!

Noorsooteatri 74. hooajal jõuab lavale seitse uuslavastust

Mari-Liis Lill
Mari-Liis Lill Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Noorsooteatri algav 74. hooaeg toob publiku ette seitse uuslavastust.

Noorsooteatri uus hooaeg algab 7. septembril kahe esietendusega. Ovaalsaalis jõuab Johan Elmi käe all lavale väikelastelavastus "Hingelind", mis põhineb Michal Snuniti samanimelisel raamatul ning räägib tundetarkusest. Väikeses saalis esietendub Hanna Junti lavastatud "Gardeenia", mille autor on Poola näitekirjanik Elżbieta Chowaniec. Lavalugu keskendub ühe pere naisliini neljale põlvkonnale ning kõneleb perekondlike mustrite, hoiakute ja kogemuste edasikandumisest.  

Septembris alustab õppetööd Eesti Noorsooteatri ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koostöös välja töötatud visuaalteatri magistrikursus. Kuu keskpaigas osaleb noorsooteater kolme lavastuse ja ühe näitusega Prantsusmaal Charleville-Mézières'is toimuval kaasaegse nukuteatri festivalil Mondial des Théâtres de Marionnettes, mis seab ühe programmifookuse Balti riikide visuaalteatrile. Oktoobris annab noorsooteater Itaalias Gorizias toimuval Alpe Adria nukuteatrifestivalil etendusi lavastusega "Transport: Eesliinil".

30. novembril esietendub Ferdinandi saalis Mirko Rajase lavastatud "Pinocchio". Carlo Collodi puupoisiloo ainetel loodud lavastus räägib inimeseks kasvamise teekonna põnevatest seiklustest ja salakaridest visuaalteatrile omaselt rikkalikus vormikeeles, mis põimib elavat dialoogi, nukke, maske, liikumist, tantsu ja laulu. 

Veebruaris toob Getter Meresmaa lavale David Hilli romaanil "Näeme veel, Simon" põhineva lavastuse, mille keskmes on 15-aastane rasket haigust põdev poiss. See on lugu sõprusest, elujanust ja paratamatusest – sellest, kuidas noored peavad mõnikord liiga vara tegelema surelikkuse teemadega. 

Märtsis esietenduv Mari-Liis Lille "Nõusolek" võtab aluseks prantsuse kirjaniku Vanessa Springora samanimelise autobiograafilise esikromaani, milles kirjeldatakse 14-aastase tüdruku suhet 30 aastat vanema meeskirjanikuga. Kuigi talle tookord tundus, et see oli tõeline armastus – selline, mida kogetakse vaid üks kord elus –, siis mis see tegelikult oli? Mida tähendab nõusolek ebavõrdses suhtes?

Kevadel lõpetab Eesti Noorsooteatri õppestuudio neliteist noort. Aprillis jõuab publiku ette stuudionoorte lõpulavastus, mille seavad lavale lennu juhendajad Maria Ehrenberg ja Joosep Uus.

Hooaja lõpetab Ringo Ramuli uuslavastus "Ookean meri", mis võtab aluseks itaalia kirjaniku Alessandro Baricco samanimelise romaani. Lavaloos kohtuvad tegelased, keda ühendab üksainus saladuslik jõud – igatsus teistsuguse mina järele. Lavastust mängitakse eesootaval suvel Kopli poolsaarel asuvas Hundipea sadamas. 

