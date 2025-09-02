X!

Hanna Junti toob Noorsooteatris lavale nelja põlvkonna emade ja tütarde lood

Teater
Eesti Noorsooteater „Gardeenia” (lavastaja Hanna Junti)
Eesti Noorsooteater „Gardeenia” (lavastaja Hanna Junti) Autor/allikas: Arkadiy Statsenko
Teater

Pühapäeval jõuab Eesti Noorsooteatri väikeses saalis lavale Hanna Junti uuslavastus "Gardeenia", mis räägib ühe pere nelja põlvkonna naiste kaudu loo perekondlike mustrite edasikandumisest ja üksikisiku valikuvabadusest.

Esimene naine kannab endas teise maailmasõja traumasid. Teine peegeldab elu kommunistlikus Poolas, kus pidi ellu jääma kompromisside, vaikimise ja kohandumise hinnaga. Kolmas on kasvanud üles sõjaseisukorra ja üleminekuühiskonna pingetes, kandes endas segadust ja pettumust, ent ka lootust. Neljas ja noorim elab juba vabas Poolas, kuid tunneb, kuidas eelnevate põlvkondade valud ja mustrid siiski tema elu mõjutavad. 

""Gardeenia" naistes on näha väga inimlikke vastuolusid. Nad on ülitugevad ja väga haprad. Nad tahavad hakkama saada, ellu jääda ja neil on head kavatsused, aga nad teevad palju vigu. Mind on lavastajana paelunud nii kõigi nelja naise individuaalsed teekonnad kui ka nende düsfunktsionaalselt karismaatiline peredünaamika. Lavastus otsib põlvkondade vahelist mõistmist ja lepitust ning loodetavasti innustab võtma vastutust iseenda loo eest," rääkis lavastaja Hanna Junti.

"Gardeeniat" on lavastatud muuhulgas Ungaris, Rumeenias, Itaalias, Slovakkias ja Ameerika Ühendriikides. Hanna Junti lavastuse näol on tegu Elżbieta Chowanieci näidendi esmalavastusega Eestis. 

Tõlkija Marius Peterson, kunstnik Joel Väli, helilooja Kymbali Williams, valguskunstnik Ivar Piterskihh (Endla teater). Laval Alice Siil, Getter Meresmaa, Doris Tislar ja Katariina Tamm (külalisena). Lavastus on mõeldud noortele ja täiskasvanutele alates 15. eluaastast.

7. septembri päeval esietendub noorsooteatri ovaalsaalis teinegi uuslavastus, Johan Elmi lavastajakäe all valminud "Hingelind", mis on suunatud eeskätt väikelastele. 

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:52

Männamäe ja Tross uuest dokfilmist: Piip ja Tuut jäid kõrvalisteks tegelasteks

14:10

Sinefiil | "Üheskoos" kujutab paarisuhte lagunemist mõjusas õudusfilmiraamis

13:05

Headreadi raamatuaasta blogi: Richard Powersi "Ilmapuu" ja "Hämming"

12:46

Hanna Junti toob Noorsooteatris lavale nelja põlvkonna emade ja tütarde lood

11:49

Galerii: Lõppesid Janno Jürgensi mängufilmi "Mind ei ole sinust eraldi" võtted

10:22

Kirjanduslikud kolmapäevad alustavad 63. hooaega Värske Rõhu sünnipäevaga

10:14

Teatrifestival Draama 2025 annab läbilõike Eesti kaasaegsest teatrist

10:04

Dokumentalistide Gildi kolleegipreemia pälvis Jaan Tootsen

10:00

Noore muusiku preemia pälvis sopran Annabel Soode

01.09

Rakvere teater avas uue hooaja Prantsuse komöödiaga "Kiivipäev"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

01.09

Rahvusraamatukogu ajutine pind Tallinnas Narva maanteel sulgeb uksed

01.09

Rasmus Kaljujärv liitus Eesti Draamateatri trupiga

01.09

Veneetsia filmifestivali päevik: Olivier Assayasi "Kremli võlur" jääb justkui poolele teele

31.08

Tallinna linnaelumuuseum avab novembris uksed

01.09

Galerii: Tartus toimus kümnes Aparaaditehase festival

31.08

Galerii: Kadrioru kunstimuuseumis avatud näitus avab lillede tähendust ja mõjujõudu

01.09

ETV-s tele-esilinastub Jaak Kilmi ja Kiur Aarma dokfilm "Lahkumine Tallinnast. 1941"

01.09

Viljandi kultuuriakadeemias algas õppeaasta äsja renoveeritud peahoones

01.09

Rakvere teater avas uue hooaja Prantsuse komöödiaga "Kiivipäev"

01.09

Berk Vaher: rohkem sisuloojaid!

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo