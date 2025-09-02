Hanna Junti toob Noorsooteatris lavale nelja põlvkonna emade ja tütarde lood

Esimene naine kannab endas teise maailmasõja traumasid. Teine peegeldab elu kommunistlikus Poolas, kus pidi ellu jääma kompromisside, vaikimise ja kohandumise hinnaga. Kolmas on kasvanud üles sõjaseisukorra ja üleminekuühiskonna pingetes, kandes endas segadust ja pettumust, ent ka lootust. Neljas ja noorim elab juba vabas Poolas, kuid tunneb, kuidas eelnevate põlvkondade valud ja mustrid siiski tema elu mõjutavad.

""Gardeenia" naistes on näha väga inimlikke vastuolusid. Nad on ülitugevad ja väga haprad. Nad tahavad hakkama saada, ellu jääda ja neil on head kavatsused, aga nad teevad palju vigu. Mind on lavastajana paelunud nii kõigi nelja naise individuaalsed teekonnad kui ka nende düsfunktsionaalselt karismaatiline peredünaamika. Lavastus otsib põlvkondade vahelist mõistmist ja lepitust ning loodetavasti innustab võtma vastutust iseenda loo eest," rääkis lavastaja Hanna Junti.

"Gardeeniat" on lavastatud muuhulgas Ungaris, Rumeenias, Itaalias, Slovakkias ja Ameerika Ühendriikides. Hanna Junti lavastuse näol on tegu Elżbieta Chowanieci näidendi esmalavastusega Eestis.

Tõlkija Marius Peterson, kunstnik Joel Väli, helilooja Kymbali Williams, valguskunstnik Ivar Piterskihh (Endla teater). Laval Alice Siil, Getter Meresmaa, Doris Tislar ja Katariina Tamm (külalisena). Lavastus on mõeldud noortele ja täiskasvanutele alates 15. eluaastast.

7. septembri päeval esietendub noorsooteatri ovaalsaalis teinegi uuslavastus, Johan Elmi lavastajakäe all valminud "Hingelind", mis on suunatud eeskätt väikelastele.