X!

Galerii: Pärnus Koidula pargis toimus viies kirjandusfestival

Kirjandus
Pärnu kirjandusfestival.
Vaata galeriid
33 pilti
Kirjandus

Laupäeva keskpäeval algas Pärnus viiendat korda toimuv kirjandusfestival, mis kestab kuni keskööni. Festivali korraldaja Merle Jantsoni sõnul on 12 tundi Koidula pargis ja Koidula muuseumis vältav festival sisutihe, tuues kokku erinevad teemalavad, mõttekojad ja raamatuturu koos armastatud kirjanike ja kultuuriinimestega.

"Meil on sellel aastal lisaks kõikidele muudele lavadele, nagu Laps loeb, Noor loeb, Pärnu loeb, Teater loeb, Keel loeb ja Mõte loeb, veel üks lava, mis on spetsiaalselt mõeldud raamatuesitlusteks. Nii et meie festivalil saab kohtuda ka kirjanikega, kes tutvustavad oma raamatuid ja kahtlemata on selle lava üheks ellukutsumise põhjuseks tänavu see, et meil on Eesti raamatuaasta," rääkis Jantson.

Jantsoni sõnul on Pärnu kirjandusfestival on eriline mitmes mõttes.

"Enamikel teema-aladel on moderaatorid Pärnu kirjanikud, mida ju kuskil mujal ei ole. Südaöö paiku käime alati külas mõnel Pärnu minevikukirjanikul, näiteks sellel aastal me läheme külla Kersti Merilaasile ja August Sangale nende kunagisele koduõuele. Niimoodi ühes kohas toimuvat kirjandusfestivali, nagu on Koidula pargis toimuv kirjandusfestival, kus sa näed ühelt alalt teisele, saad oma lapse viia näiteks lastealale kuulama kirjanikke või mängima professor Tähenärijaga ja ise minna hoopis näiteks kuulama Lembit Petersoni või Jüri Talvetit või hoopis Vaiko Eplikku, sellist asja tõesti ühelgi teisel festivalil ei ole," ütles Jantson.

Toimetaja: Marko Tooming

LAULU- JA TANTSUPIDU

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

Kultuurisuvi 2025

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

11:05

Produtsent Luurel Varas avaldas albumi "Traksi Bounce"

10:18

Arvustus. Teadmatus on ikka ja alati õudsem

16.08

Galerii: Pärnus Koidula pargis toimus viies kirjandusfestival

16.08

Valerii Krinberg: anarhistlik arhitektuur

16.08

Arvustus. Kaunikesti kestlik varalaegas

16.08

Galerii: lõppesid mängufilmi "Musta pori näkku" võtted

16.08

Vabaduse päevik #1: Mari-Liis Lille "Sisekliima" on teravust kaotamata humoorikas

16.08

Andres Oja: Heigo Mirka palju ei rääkinud, aga tegi palju

16.08

Arvustus. Põhjanaabrite Flow Festival on endiselt kadestamist väärt

15.08

Suvepealinnas algab viies Pärnu kirjandusfestival

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

16.08

Arvustus. Põhjanaabrite Flow Festival on endiselt kadestamist väärt

16.08

Vabaduse päevik #1: Mari-Liis Lille "Sisekliima" on teravust kaotamata humoorikas

14.08

Suri muusik Heigo Mirka

16.08

Galerii: Pärnus Koidula pargis toimus viies kirjandusfestival

16.08

Galerii: lõppesid mängufilmi "Musta pori näkku" võtted

15.08

Arvustus. Kui nad just surnud ei ole, siis elavad edasi

15.08

Kadriorus toimub teist korda välikino festival Elavad pildid

14.08

Fotod: kunstitudengid päästavad Peril erilist seinamaali

14.08

Galerii: Tallinnas avati Baltikumi esimene Apollo meelelahutuskeskus

15.08

Tartu Akadeemiline Meeskoor suundub kontserttuurile Põhja-Ameerikasse

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo