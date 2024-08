Merle Jantson: Pärnu kirjandusfestivali külastab kvaliteetne publik

Pärnust pärit kirjaniku Indrek Koffi hinnangul on festival väga hästi käima läinud. "Mulle väga meeldib see formaat, et enamik üritusi toimub Koidula pargis. Lavad on kõik pargi ümber ja ei sega üksteist, selline ülesehitus hoiab inimesed väga hästi kohal," nentis kirjanik.

Koff on festivalil ise varem käinud ka esinejana. "Löön festivalil kaasa, sest kirjandus ja hea kirjanduse propageerimine on mulle väga olulised. Propaganda on vajalik, et inimesed ei unustaks kirjandust ära," rõhutas Koff.

Korraldaja Merle Jantsoni sõnul on festivali eesmärk hea eesti keele ning kirjanduse ja selle tegijate väärtustamine ja tutvustamine. "Kui ma alguses prognoosisin, et külastajaid võiks tulla üle viiesaja, siis seda ei usutud. Selgus aga, et ma ei eksinud, kuna publiku puudust ei ole," tõdes Jantson ning lisas, et kuna festival on piletita ja tasuta, siis mõõdikuid ei ole, aga inimesi käib kohal tuhandetes. "Olulisem publiku hulgast on selle kvaliteet," rõhutas korraldaja.

Festival toimub keskpäevast keskööni Koidula pargis ja Koidula muuseumis. Programmis on mitu teema-ala, igal alal vastav kava ja kohtumised kirjanikega. Pealaval kuuleb Jantsoni sõnul muusikat ning näeb teatripõhiseid kirjanduse ja keelega seotud etteasteid. Lisaks toimub Koidula muuseumis paralleel-programm. On ka öötund, mis toimub mõne Pärnu jaoks olulise kirjaniku kodus, sel aastal on fookus Heiti Talvikul.

Indrek Koff lisas, et festival kannab hiljuti lahkunud Arvo Valtoni vaimu. "Algselt oli plaanis vestlus Arvo Valtoniga, aga kuna juuni lõpul ta meie seast lahkus, siis meenutavad kirjanikku loodetavasti paljud oma sõnavõttudes," nentis Koff ning lisas, et ühtlasi on festivalil plaanis teha ühine lugemisaktsioon. "Oleme valinud Valtoni teose "Kirsioks", mida kümmekond inimest kaanest-kaaneni ette loevad," rääkis Koff.

Kõikide teema-aladega on seotud üks Pärnu kirjandusinimene. Näiteks on noorte ala moderaator Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi vilistlane Karin Allik, "Laps loeb" ala modereerivad aga Piret Tali ja tema poeg 13-aastane poeg. Lasteala koostööpartner on Eesti lastekirjanduse keskus. Veel vestlevad festivalil Kadri Kõusaar, Urmas Vadi ja Indrek Hargla, autorirubriik on Rein Veidemannil ning Eve Annuk räägib Elisabeth Aspest.

Teatrialal räägivad teatriga seotud inimesed omavahel ja publikuga: näitleja Kaili Viidas räägib Koržetsiga, Ott Kilusk Mart Kivastikuga ning omavahel vestlevad Laura Võigemast ja Joosep Susi. Hilisõhtul esineb Koidula pargis ka kirjanik Tõnu Trubetsky ansambliga Vennaskond.

Festivalil on teiste seas kohal Merle Karusoo, Joonas Veelmaa ja Vladislav Koržets. "Pärnuga seotud kirjanduspärand on festivalil alati tähtsal kohal," rõhutasid korraldajad. Traditsiooniliselt on Koidula muuseumis fookuses olnud kirjanduspered, seekord on muuseumis kõnelemas Piret ja Paul Raud. Oma emast, Ave Alavainust räägib Kata-Riin Luige.

Indrek Koff astub sel aastal festivalil üles kahes koosluses. "On selline loominguline kooslus, kuhu kuuluvad lisaks minule kirjanik Jan Kaus, näitleja-lavastaja Eva Koldits ja näitleja Toomas Täht. Oleme koos mitu aastat mänginud teatritükki "Stiiliharjutused"," rääkis Koff ning lisas, et kui eelmisel aastal tehti Pärnu festivali suurel laval eesti kirjandusele pühendatud šõu, siis sel aastal tahetakse uue kavaga puudutada viktoriini vormis eesti kirjandusele olulisi tähtpäevi. Lisaks viib kirjanik muusiku Katariin Raskaga läbi publiku-eksperimendi: koos kantakse ette Koffi kirjutatud lasteraamat. "Ootame nii lapsi kui ka täiskasvanuid ja kanname ette minu luulevormis kirjutatud lasteraamatu, mida Katariin vürtsitab eksootilistel pillidel mängitud muusikaga," rääkis Koff.

Festivali alustab keskpäeval traditsiooon, kui Pärnu linnapea paneb Lydia Koidula kujule pärja pähe. "Tahtsime, et Koidula oleks fookuses, sest see festival saab toimuda ainult Koidula pargis. Idee sai samuti alguse sellest, et Koidula linn ilma kirjandusfestivalita on lubamatu," rõhutas Jantson. Festivalil on koostöö ka Liivi muuseumi kirjandusfestivaliga, kus kuulutati välja aasta kirjanik Urmas Vadi, kes samuti Pärnusse esinema tuleb.