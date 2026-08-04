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Festival "Eesti kirjanik" viib isamaa äärele

Kirjandus
Festival
Festival "Eesti kirjanik" 2025. aastal Autor/allikas: Kris Moor
Kirjandus

Laupäeval toimub Alatskivil Juhan Liivi muuseumis 16. korda festival
"Eesti kirjanik", mille tänavune teema on "Eesti äär ja Eesti süda".

"Mõnikord tundub, et Eesti süda asubki kusagil kolgastes. Festivalil esinevad kirjanikud kujutavadki elu mitmekesisust väljaspool Tallinna," avas festivali peakorraldaja, Juhan Liivi muuseumi juhataja Mari Niitra, miks festival keskendub sedapuhku teemadele ja tegelastele pealinna glamuurist kaugemal.

Festivalil astuvad üles Tartu linnakirjanik Indrek Hargla, Piret Jaaks, Triinu Laan, Mario Pulver j Reeli Reinaus. Kirjanikega vestlevad tänavu Elle-Mari Talivee ja Mari Niitra. Noore põlvkonna luulet, sealhulgas murretes kirjutatud luulet kuuleb Kaisa Kuslapuu, Maryliis Teinfeldt-Grinsi ja Mikk Tšaškini esituses. Luuletajatega vestleb noor kirjandusteadlane Rahel Ariel Kaur.

Muu hulgas astuvad mitmed autorid üles koos Sensatsioonilise Tartu Kevadbändiga. Esitusele tuleb värske naiskirjanduse auhinna laureaadi Berit Petolai luuletuse "Ööbik ja Belarus" rokkversioon. Lisaks avatakse Ilmar ja Verner Kauri fotonäitus "Lähiloodus" ja välja antakse aasta kirjaniku tiitel.

Toimetaja: Karmen Rebane

kirjandusministri juures

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