Aasta kirjanik on Piret Jaaks romaaniga "Päikeseuskujad"

200 aastat tagasi toimuva loo tegelasteks on Vormsi rannarootslased. Väikerahva lugu Vene impeeriumi äärealal avab tänase Eesti vähetuntud taustalugu ja rahvakillu võitlusi püsima jäämise nimel. Sündmustel on ajalooline tagapõhi, mille tõttu Stackelbergide aadlisuguvõsa pidas mõni aeg tagasi vajalikuks tehtud ülekohtu eest vabanduskirja esitada. Romaan vaatleb kahe õe kaudu naiste valikuid ja võimalusi ülemöödunud sajandi alguses. Naisi pole kujutatud ohvrirollis, vaid aktiivsete enda ja kogukonna saatuse kujundajatena.

Kuna romaanis vahelduvad tugevate kujunditena valgus ja pimedus, sai Piret Jaaks auhinnaks Liivide majapidamisest pärineva tuleraua.

Eesti Kirjaniku auhinda antakse välja aastast 2010, tiitli on seni saanud Vahur Afanasjev, Meelis Friedenthal, Urmas Vadi, Elo-Maria Roots, Jan Kaus, Kai Aareleid, Mihkel Mutt, Eva Koff, Andrei Hvostov, Susan Luitsalu, Kiwa, Lilli Luuk ja Kairi Look.

Tänavune festival keskendus äärealadele, hõlmates nii murdekeeltes kirjutatud loomingut kui geograafilist ja kultuurilist perifeeriat. Kõlama jäi mõte, et äärealadel pulbitseb elu kogu oma mitmekesisuses.

Festivalil esinesid ka Triinu Laan, Reeli Reinaus, Mario Pulver, Kaisa Kuslapuu, Maryliis Teinfeldt-Grins, Mikk Tšaškin, Indrek Hargla, Rahel Ariel Kaur, Elle-Mari Talivee ja Sensatsiooniline Tartu Kevadbänd.