Piret Jaaks: praegu on naiskirjanduse õitseaeg

Jaaks kinnitas, et ta on ka varem festivalil Eesti Kirjanik esinenud ja atmosfäär on seal alati ülisoe. "Kui kasutada moodsaid sõnu, siis see on butiikfestival, kuhu tuleb sadakond inimest, kes kõik suhtlevad omavahel, seal on imeilus Juhan Liivi muuseum suure aida ja põldudega, seal pakutakse sööki ja jooki ning hästi tore kohtumispaik on see minu jaoks," selgitas ta.

Aasta kirjaniku preemia pälvimine oli tema jaoks väga suur üllatus. "Kõik kirjanikud teavad, et seal see auhind välja antakse, aga keegi ei tea kunagi ette, kes selle saab, lihtsalt inimesed kutsutakse esinema, räägime seal oma loomingust ja raamatutest ning nad on kavalpead, sest tavaliselt antakse auhind välja selle kirjaniku esinemise järel, aga seekord nad seda ei teinud, ma esinesin ära ja olin sada protsenti veendunud, et pole minu kord," mainis ta ja lisas, et alles õhtu lõppedes hakati seda tiitlit välja kuulutama.

"Seal oli nii tihe konkurents, seal oli kohal Indrek Hargla, Reeli Reinaus ja Triinu Laan, ma elasin väga kõigile kaasa, aga kui nad minu nime maha hüüdsid, siis mu esimene reaktsioon ei olnudki võib-olla kõige adekvaatsem: see oli "Mis mõttes?"," mainis ta ja lisas, et kirjanik saab auhinnaks mingisuguse mälestuseseme Juhan Liivilt või Liivide majapidamisest. "Mina sain auhinnaks tuleraua, mis on leitud Liivide majapidamisest."

"Minu meelest on kõige õigem kirjutada teemal, mis sind tõeliselt põletab ja huvitab, sest kui hakata kirjutama selle mõttega, et kirjutan teose, mis hakkab ühiskonnas tohutult laineid lööma, siis on vale põhjusega kirjutama hakatud," rõhutas ta ja lisas, et ise peab uskuma seda, et see on õige asi, mida sa teed.

Jaaks kinnitas, et talle meeldib kirjutada just naiste lugusid. "Need on ka rohkem varjus," ütles ta ja lisas, et nüüd on lihtsalt jõudnud aeg kätte need naiste lood ära rääkida.

"Meie naiskirjanduse selts on väga solidaarne koht, tulin just kolmandalt Eesti Naiskirjanduse Seltsi suveseminarilt, kus oli koos umbes 45 naiskirjanikku, selle üle on hästi hea meel, kuidas on tekkinud tohutu õlatunne," sõnas ta ja lisas, et praegu on naiskirjanduse õitseaeg.