Tanel Toom videomängust "Zero Parades": tekstimaht on suurem kui "Sõrmuste isanda" raamatutel kokku

Režissöör Tanel Toom on viimasel ajal töötanud videomängude stuudio ZA/UM hiljuti ilmunud mängu "Zero Parades: For Dead Spies" helindamisega. Klassikaraadiole antud intervjuus ütles ta, et stsenaarium oli nii hea, et ta ei pidanud režissöörina seda materjali päästma, vaid tema ülesanne oli seda avada.

Praegusel hetkel töötab Tanel Toom kahe filmiprojektiga. "Need on kaks täispikka mängufilmi, esimene on ühe Eesti kirjaniku originaalstsenaarium, mida arendame Allfilmis koos Ivo Feldiga, aga see projekt on arenduses ja ei tahaks seda liiga palju avada, kuid võin öelda, et see on üks väga isikupärane Eesti žanrifilm, väga hea dialoogi, tugeva maailma ja musta huumoriga, selline materjal, et sa loed ja mõtled, et pole sellist Eesti filmi veel näinudki," selgitas ta.

Teine projekt on Toomi sõnul "Operation Jungle". "See on tõestisündinud sündmustest inspireeritud Külma sõja spioonipõnevik, mille tegevus toimub vahetult pärast Teist maailmasõda ning räägib brittide MI6 luureoperatsioonist, mille käigus koolitati Balti põgenikke agentideks ja neid saadeti tagasi kodumaale, kus nende ülesandeks oli koordineerida vastupanuliikumist ja brittidele venelaste kohta infot anda," selgitas ta ja lisas, et traagika selle juures oli, et venelased teadsid algusest peale sellest operatsioonist. "Mina sain sellest loost alles mõned aastad tagasi teada ja enamik inimesed ei tea sellest midagi."

"Mõtteid on olnud veel, aga nende kahe projektiga tegelen väga aktiivselt," ütles Toom ja lisas, et sul peab olema korraga mitu projekti, millega tegeled. "Kui ühega jõuad sellisesse faasi, et hakkavad võtted tulema, siis paned teise korraks kõrvale, aga küsimus ongi selles, kas ja millal sa võttesse jõuad, sul peab mitu rauda tules olema," tõdes ta.

Viimasel ajal on Tanel Toom tegelen ZA/UM'i uue videomänguga "Zero Parades: For Dead Spies". "Mind kutsus sinna Jim Ashilevi, kes on üks selle mängu stsenaristidest, kokku on seal üheksa kirjutajat," mainis ta ja lisas, et Ashilevi oli seotud ZA/UM'i eelmise mängu "Disco Elysiumi" voiceover'itega ning sel korral soovis ta seda kellegagi jagada. "Ta valis selleks inimeseks õnneks minu, mul oli väga hea meel selle üle ja koos oleme seda nüüd teinud."

See töö tähendab Toomi sõnul eelkõige näitlejate juhendamist ja lavastamist. "Tööriistad on samad nii filmis, teatris kui ka videomängu puhul, lihtsalt meedium on väga teistsugune ja palju nõudlikum, kuna sul on mittelineaarne lugu tohutu tekstimahuga, sul on näitleja üksi stuudios ja kogu maailm tuleb hääle ning kujutluse kaudu kiirelt elusaks teha," sõnas ta ja lisas, et mängus teevad kaasa ka mõned Eesti näitlejad. "Sergo Vares teeb ühte tegelast, ta pidi veel spetsiaalselt tugevamat aktsenti tegema, et see oleks eesti aktsent, väiksemaid kõrvalosasid teeb ka Jim ja ühe teen mina."

"Zero Paradesi" tekstimahtu võrdles Tanel Toom "Sõrmuste isandaga". "Seal on 700 000 sõna teksti ehk kui sa võtad kõik "Sõrmuste isandate" raamatud ja paned sinna "Kääbiku" otsa, siis see on natukene alla 600 000 sõna," mainis ta ja lisas, et tekstimaht tuleneb sellest, et mäng ei liigu sirgjooneliselt. "Iga stseen võib eksisteerida mitmes versioonis, mängija varasemad valikud muudavad seda, mida tegelane teab, tahab või tunneb," ütles Tanel Toom.

Ka salvestustel ei ole üht ning selget stsenaariumi, mida näitlejale ette anda. "Kogu aeg on nii, et nüüd hüppame ajas tagasi kümme sekundit, kus sul öeldi pärast lauset hoopis seda ja nüüd sa reageerid hoopis teisiti," selgitas ta ja rõhutas, et maht on metsik tänu sellele, et seal oleks mängijal palju erinevaid võimalusi. "Seda mängu peaks vähemalt kaks-kolm korda mängima, tegelikult isegi rohkem, sest neid variante on lõputult, millisena sa selle loo endale disainid."

Töö videomänguga algas möödunud aasta augustis. "Mäng tuli välja 21. mail ja viimased tekstid salvestasime nädal aega enne seda, nüüd praegu on lühem kuuajane salvestusperiood, kuna tulemas on tasuta uuendus mängule, kus on kõrvalliine veel edasi arendatud," ütles ta ja lisas, et see on olnud intensiivne töö ja igapäevane tegemine.

"Ääretult lahe selle projekti puhul oli see, et tekst on kohutavalt hea, see, mida üheksa erinevat kirjanikku on suutnud kirjutada, on väga vaimukas ja kõlab hästi kokku," ütles ta ja lisas, et sa ei pea režissöörina seda materjali päästma, vaid sinu ülesanne on seda avada. "Hea tekst teeb lavastaja elu korraga lihtsamaks ja ka nõudlikumaks, lihtsamaks, sest materjal kannab, aga nõudlikumaks, sest sa ei taha seda ära rikkuda."

Liiga suureks videomängude huviliseks Toom end ei pea. "Väikese poisina telekamänge mängisin ja keskkooli ajal ka mõnd arvutimängu, aga ma tulin sellesse projekti kindlasti filmirežissöörina," sõnas ta ja lisas, et tänu sellele oli see ka tema jaoks põnev. "Ma ei teadnud sellest maailmast midagi ja ma sain aru, kui küps jutustamisvorm mäng võib olla."