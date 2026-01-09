Kunstnik Kaspar Tamsalu: noortel kunstnikel on AI tõttu keerulisem tööturule siseneda

X!

Foto: Ken Mürk / ERR
Kunstnik ja videomängustuudio Za/um kunstiline juht Kaspar Tamsalu nentis saates "OP", et noortel kunstnikel on tehisintellekti võidkäigu tõttu keerulisem turule siseneda, kuid ta usub, et oma käega tehtud unikaalsed teosed jäävad ikkagi alles.

Kultuurisaate "OP" järgmistes saadetes püüab külalised paberile kunstnik Kaspar Tamsalu. Kiire tegutsemine, mida intervjuu ajal joonistamine nõuab, on Tamsalu sõnul pisut hirmus, kuid sobib talle siiski hästi.

Tamsalu õpetab Kõrgemas Kunstikoolis Pallas ning töötab kunstilise juhina videomängustuudios Za/um. "Mõned aastad tagasi olin maaliosakonna juhataja, aga nüüd ma olen kunstiline juht videomängustuudios ja õpetamisega tegelen selle töö kõrvalt. Aga Pallases ma ka nüüd sellel kevadel anna üht kursust," ütles ta.

Kunstniku huvi pildi ja loo ühendamise vastu sai alguse juba lapsepõlves koomikseid lugedes ning see huvi on jäänud püsima tänaseni. Tamsalu rõhutas, et koomiks on tema jaoks iseseisev ja mitmekihiline kunstivorm.

"Ma lugesin lapsena nii palju koomikseid, kui sellel hetkel saada oli. Koomikseid loen siiamaani. Kunstivormina on see mingi asi, mis mulle väga meeldib," sõnas ta.

Näitena tõi ta Art Spiegelmani teose "Maus", mis käsitleb holokausti hiirte seisukohast. "Koomiks ei ole ainult lastele mõelded kirjandus, vaid seal käsitletakse ka väga raskeid ja keerulisi teemasid. Pildikeel, kus on sõnad ja pildid koos, on hästi huvitab. See on täiesti omamoodi kunst," lisas Tamsalu.

Tamsalu igapäevatöö on seotud videomängude loomisega. Ta töötab kunstilise juhina stuudios Za/um, kus arendatakse uut mängu "Zero Parades". "Ma töötan kunstitiimiga, kus meil on peaaegu 20 kunstnikku, kes joonistavad, modelleerivad ja valmistavad kogu selle visuaalia, mis videomängu sisse läheb," kirjeldas ta.

Kõik joonistatu siiski lõpptulemusse ei jõua, kuid Tamsalu hinnangul on see loomingulise protsessi loomulik osa.

"Selles mõttes, et kui mingi asi on hästi äge, siis tõesti oleks tore, kui see läheks sinna sisse. Kui me joonistamise käigus nii-öelda unistame, siis me mõtleme hästi laialt, aga siis me valime nende heade asjade seast välja kõige parema ja see läheb lõpuks sinna mängu," ütles ta.

Tehisintellekti kasutamine kunstnike asemel teeb Tamsalu murelikuks. "Natukene kurvaks teeb küll see, kui ma lähen raamatupoodi ja ma näen seal ilmselgelt AI-ga tehtud raamatukaasi. Ja samamoodi kui ma sirvin ajalehte, seal on AI tehtud illustratsioonid sees. See kõik on tasu, mis jääb kunstnikel saamata. Ehk kunstnikuna on ennast palju keerulisem ära elatada," ütles ta.

Samas lisas Tamsalu, et lõplikke järeldusi on veel vara teha. "Kindlasti on noortel keerulisem turule siseneda, aga ma arvan, et käega tehtud unikaalsed teosed jäävad ikkagi alles."

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "OP", intervjueeris Ave-Marleen Rei

