Eesti mängustuudio ZA/UM käe all valmis uus videomäng "Zero Parades"

Eesti stuudio ZA/UM andis sel nädalal välja uue videomängu "Zero Parades: For Dead Spies", samade tegijate käe all valmis ka 2019. aastal ilmunud "Disco Elysium".

Esimesed arvustused, mis "Zero Paradesi" kohta on avaldatud, on juba mängu kiidusõnadega vastu võtnud, kus tuuakse välja, et tegijad mõistavad väga hästi oma positsiooni videomängude maastikul, samuti rõhutatakse, et kuigi "Disco Elysiumit" on võimatu korrata, on sellele üsna lähedale jõutud.

"Tagasiside on olnud üle ootuste positiivne, see on väga keeruline protsess olnud üleüldse, me oleme teinud selle pea täielikult kaugtööna, oleme väga uhked selle tulemuse üle, mis oleme saavutanud," kinnitas kunstiline juht Kaspar Tamsalu ERR-ile.

Värske videomäng on žanriliselt sarnane "Disco Elysiumile": rollimängu traditsiooni omal moel edasi arendavas mängus on loo kulgemine ja areng väga suures osas just mängija enda kätes. "Zero Paradesi" tegevus viib meid 1990. aastate spioonimaailma, kus Tamsalu sõnul aimata ka mõjutusi tolleaegsest Eestist. Küll aga rõhutab ta, et tegevus toimub väljamõeldud linnas.

Loo peategelane on läbipõlenud spioon Hershel Wilk, kes naaseb üle aastate taas linna nimega Portofiro. Koos mängijatega hakatakse avama selle linna saladusi, kus lisaks spioonimaailmale on oma roll mängida ka laiematel geopoliitilistel jõududel.

Mäng on valminud suures osas kaugtööna, aga väga oluline osa loovmeeskonnast on olnud Eestist. Loo kirjutamise ja tegelaste helindamisega on teiste seas tegelenud ka kirjanik Jim Ashilevi ja režissöör Tanel Toom.

"Kunstilise juhina minu roll on algatada ja hoida seda visiooni, mis puudutab visuaaliat ja minu ülesanne on leida kõige paremad kunstnikud sellele selle projektile," selgitas Tamsalu ja lisas, et nad teevad selliseid mänge, mida neile endale meeldib mängida.

