X!

"Täiuslikud võõrad" tõi avanädalavahetusel kinodesse üle 21 000 vaataja

Film
"Täiuslikud võõrad" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Arun Tamme suhtekomöödia "Täiuslikud võõrad" oli möödunud nädalavahetuse vaadatuim film Eesti kinolevis, mis kogus 21 025 vaatamist.

Filmi režissööri Arun Tamme sõnul peitub filmi edu taga tugev side publikuga ja orgaaniline näitlejatöö. "Filmi teine võlu avaneb komöödia ja draama tasakaalus. Dramöödiana vahetan loo käike naeru ja nutu vahel, hoides vaatajat pidevas emotsionaalses pinges. Hetk tagasi naerad südamest ning järgmine hetk tabab sind ootamatu vaikus, mis sunnib iseendaga silmitsi seisma. Filmi lõpp kannab aga endas sügavamat temaatikat," lausus Tamm.

Apollo Film Productionsi produtsent Tanel Tatter peab tulemust suureks tunnustuseks kogu Baltikumi meeskonnale. "Tugev start kinnitab, et risk teha Baltikumiülest koostööd on end õigustanud. See ei ole lihtsalt komöödia, vaid tugev lugu, mis paneb inimesi saalist lahkudes arutlema ja võib-olla isegi omaenda digitaalset käitumist analüüsima. On rõõm kogeda, et Eesti publik on selle maailmakuulsa loo meie oma tippnäitlejate esituses nii kiiresti omaks võtnud," lisas Tatter.

Uutest tulijatest jõudsid kinotabelisse veel "Hamnet" (3 010 külastust) ning õudusfilm "28 aastat hiljem. Kondikoda" (1 727 külastust).

Kinolevi 16.01-18.01 Autor/allikas: EFI

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:40

Ene-Liis Semper: Anu Raua sügav inimlikkus väärib detailset vaatlust

15:30

Mall Nukke: filmid olid meie põlvkonna põgenemistoad

15:11

"Täiuslikud võõrad" tõi avanädalavahetusel kinodesse üle 21 000 vaataja

14:43

Minu elu muutnud raamat | Aleksandr Popov "Roheline suits"

14:09

Teatritudengid toovad lavale Eesti aastal 2052

14:03

Tre raadio sagedustel alustas raadiojaam XFM

13:02

Suri muusika- ja teatriakadeemia emeriitprofessor Jaan Ross

11:46

Bianca Rantala valiti Soome jazz-orkestri UMO residentheliloojaks

11:46

2026. aasta Tartu linnakirjanik on Indrek Hargla

11:29

Pildid: Kett galeriis avati Leedu tänavakunstniku näitus "Vaasektoomia"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

13:02

Suri muusika- ja teatriakadeemia emeriitprofessor Jaan Ross

18.01

Tõru Kannimäe: "Fränk" näitas filmitegijatele, et ka noortele tasub filme teha

08:25

Keelesäuts. Baklažaan uues kuues ehk interneti uus salakeel

11:46

2026. aasta Tartu linnakirjanik on Indrek Hargla

19.11

Urmas Eero Liiv: kogu filmigrupp käis mulle ajudele, et nad teavad, kuidas filme teha

18.01

Euroopa filmiauhindade jagamisel võidutses "Sentimentaalne väärtus"

18.01

Arvustus. Püstijalamuusikal nüüdisaja hedonistile

18.01

Riiklikele kultuuripreemiatele esitati 92 kandidaati

14:03

Tre raadio sagedustel alustas raadiojaam XFM

11:07

Keelenupp. Las ma elaboreerin

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo