"Täiuslikud võõrad" tõi avanädalavahetusel kinodesse üle 21 000 vaataja

Filmi režissööri Arun Tamme sõnul peitub filmi edu taga tugev side publikuga ja orgaaniline näitlejatöö. "Filmi teine võlu avaneb komöödia ja draama tasakaalus. Dramöödiana vahetan loo käike naeru ja nutu vahel, hoides vaatajat pidevas emotsionaalses pinges. Hetk tagasi naerad südamest ning järgmine hetk tabab sind ootamatu vaikus, mis sunnib iseendaga silmitsi seisma. Filmi lõpp kannab aga endas sügavamat temaatikat," lausus Tamm.

Apollo Film Productionsi produtsent Tanel Tatter peab tulemust suureks tunnustuseks kogu Baltikumi meeskonnale. "Tugev start kinnitab, et risk teha Baltikumiülest koostööd on end õigustanud. See ei ole lihtsalt komöödia, vaid tugev lugu, mis paneb inimesi saalist lahkudes arutlema ja võib-olla isegi omaenda digitaalset käitumist analüüsima. On rõõm kogeda, et Eesti publik on selle maailmakuulsa loo meie oma tippnäitlejate esituses nii kiiresti omaks võtnud," lisas Tatter.

Uutest tulijatest jõudsid kinotabelisse veel "Hamnet" (3 010 külastust) ning õudusfilm "28 aastat hiljem. Kondikoda" (1 727 külastust).