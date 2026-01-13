Galerii: Tallinnas esilinastus Arun Tamme mängufilm "Täiuslikud võõrad"

X!

Esmaspäeva õhtul esilinastus Tallinnas Arun Tamme uusversioon itaallaste 2016. aasta filmist "Täiuslikud võõrad".

Režissöör Arun Tamme käe all valminud linateos viib vaataja seitsme sõbra õhtusöögile, kus süütu mäng avaldada kõigile oma telefoni sissetulevad kõned ja sõnumid keerab nende elud pea peale.

"See on lugu, mis puudutab meid kõiki, sest meil kõigil on see n-ö must kast ehk nutitelefon taskus, kuhu on peidetud meie teine elu," rääkis Tamm.

"Hoolimata sellest, et see film ei näita kedagi ei hea ega halvana, paneb see ometi mõtlema selle üle, et ausus ja avatus on lähisuhetes väga olulised. Parem on elada nii, et meie telefonid ei oleks servast servani saladusi täis," ütles üks osatäitjatest Evelin Võigemast. 

Võigemasti kõrval astuvad filmis üles veel Mait Malmsten, Tõnis Niinemets, Maiken Pius, Henessi Schmidt, Kaspar Velberg, Jaanus Mehikas.

