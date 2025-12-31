Lauri Kaare: kino elab praegugi katku ja streikide järellainetuses

Filmiekspert Lauri Kaare rääkis Vikerraadio aastalõpu saates "Lõpp hea, kõik hea" 2025. aastast kinoaastast, kus oli omal kohal autorikino ning järjed, aga tavalisest kehvema tulemuse tegid superkangelased.

Tänavustes Eesti filmides võis märgata sotsiaalset närvi ja keerukamaid teemasid. "Võib-olla rasked ajad tõstavad kunstis teravamad teemad selgemalt esile. Jääb üle ainult rõõmu tunda, sest uus aasta toob ka traditsioonilisemat asja, näiteks "Meie Erika" ning rahvusvaheliste hittide Eesti versioonid nagu "Täiuslikud võõrad"," rääkis Kaare, kelle sõnul tuleb ka kirev ja paljulubav filmiaasta 2026.

Kaare märkis, et kinoturul vedas aasta lõpp kõvera üles. "Kui oktoober oli tõesti masendavalt halb kuu, aga kui mõelda, et Antoine Fuqua portreefilm "Michael" Michael Jacksonist pidi tulema oktoobris, mis oleks toonud kinodesse ka paljud fännid ja need, kes lihtsalt näha tahavad."

"Kõige pealt oli katk ja siis topeltstreigid. Selle kõige järellainetuses kannatame veel praegugi," tõdes Kaare, viidates paljude filmide ilmumiskuupäevade edasilükkumisele.

"Lõppeval aastal on olnud väga säravaid näiteid ka sellest, kui filmistuudio julgeb riskida autorikino vallas. Anda kogenud tegijale tavatu summa raha tema nägemuse elluviimiseks. Hea näide on Paul Thomas Andersoni "Üks võitlus teise järel", mille väidetav eelarve on 130 miljonit dollarit, mis paneb mõtlema, et Warneri jaoks oli suuresti tegu prestiižiprojektiga. Andersoni seni kõige edukam film oli "Nähtamatu niit" (2017) Daniel Day Lewisega, mille kogu ülemaailmne kassa oli 75 miljonit. Nüüd anti 130 ja öeldi, et mine pane hullu," rääkis Kaare.

"Samamoodi Ryan Coogleri suurepärane ajastu-gängsteri-vampiirifilm "Patused", mis tuli kinodesse aprillis ja mis on tõenäoliselt 2025. aastast minu isiklik number üks," lisas ta, tuues välja et aasta jooksul võis edu näha ka paljudel järgedel. "Alates "Zootropolis 2" kuni "Võimatu missioon 8" ja "Jurassic" number seitsmeni."

Sealjuures tõdes Kaare, et superkangelased olid tavalisest nirumas seisus. "Marvelil, kes on muidu olnud ikkagi lipukandja ja ainus, kelle film on mahtunud kõigi aegade edetabelis erinevate James Cameroni asjade vahele, nendel tuli välja kolm filmi ja ükski ei mahtunud selle aasta esikümnesse. Nii ja naa arvamusi esile kutsunud uus "Superman", mis oli tegelikult suhteliselt tüütu puder, surus ennast aasta esikümnesse. Mina tahaksin loota, et kui aasta pärast detsembris 2026 tuleb "Avengers: Doomsday", siis see taastab usu ka nendes, kelle usk Marveli võimekuses on vahepeal vankuma hakanud," rääkis ta.