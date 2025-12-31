X!

Lauri Kaare: kino elab praegugi katku ja streikide järellainetuses

Film
Foto: Kirk Ert/ERR
Film

Filmiekspert Lauri Kaare rääkis Vikerraadio aastalõpu saates "Lõpp hea, kõik hea" 2025. aastast kinoaastast, kus oli omal kohal autorikino ning järjed, aga tavalisest kehvema tulemuse tegid superkangelased.

Tänavustes Eesti filmides võis märgata sotsiaalset närvi ja keerukamaid teemasid. "Võib-olla rasked ajad tõstavad kunstis teravamad teemad selgemalt esile. Jääb üle ainult rõõmu tunda, sest uus aasta toob ka traditsioonilisemat asja, näiteks "Meie Erika" ning rahvusvaheliste hittide Eesti versioonid nagu "Täiuslikud võõrad"," rääkis Kaare, kelle sõnul tuleb ka kirev ja paljulubav filmiaasta 2026.

Kaare märkis, et kinoturul vedas aasta lõpp kõvera üles. "Kui oktoober oli tõesti masendavalt halb kuu, aga kui mõelda, et Antoine Fuqua portreefilm "Michael" Michael Jacksonist pidi tulema oktoobris, mis oleks toonud kinodesse ka paljud fännid ja need, kes lihtsalt näha tahavad."

"Kõige pealt oli katk ja siis topeltstreigid. Selle kõige järellainetuses kannatame veel praegugi," tõdes Kaare, viidates paljude filmide ilmumiskuupäevade edasilükkumisele.

"Lõppeval aastal on olnud väga säravaid näiteid ka sellest, kui filmistuudio julgeb riskida autorikino vallas. Anda kogenud tegijale tavatu summa raha tema nägemuse elluviimiseks. Hea näide on Paul Thomas Andersoni "Üks võitlus teise järel", mille väidetav eelarve on 130 miljonit dollarit, mis paneb mõtlema, et Warneri jaoks oli suuresti tegu prestiižiprojektiga. Andersoni seni kõige edukam film oli "Nähtamatu niit" (2017) Daniel Day Lewisega, mille kogu ülemaailmne kassa oli 75 miljonit. Nüüd anti 130 ja öeldi, et mine pane hullu," rääkis Kaare.

"Samamoodi Ryan Coogleri suurepärane ajastu-gängsteri-vampiirifilm "Patused", mis tuli kinodesse aprillis ja mis on tõenäoliselt 2025. aastast minu isiklik number üks," lisas ta, tuues välja et aasta jooksul võis edu näha ka paljudel järgedel. "Alates "Zootropolis 2" kuni "Võimatu missioon 8" ja "Jurassic" number seitsmeni."

Sealjuures tõdes Kaare, et superkangelased olid tavalisest nirumas seisus. "Marvelil, kes on muidu olnud ikkagi lipukandja ja ainus, kelle film on mahtunud kõigi aegade edetabelis erinevate James Cameroni asjade vahele, nendel tuli välja kolm filmi ja ükski ei mahtunud selle aasta esikümnesse. Nii ja naa arvamusi esile kutsunud uus "Superman", mis oli tegelikult suhteliselt tüütu puder, surus ennast aasta esikümnesse. Mina tahaksin loota, et kui aasta pärast detsembris 2026 tuleb "Avengers: Doomsday", siis see taastab usu ka nendes, kelle usk Marveli võimekuses on vahepeal vankuma hakanud," rääkis ta.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Lõpp hea, kõik hea", intervjueerisid Janek Luts ja Marju Himma

Tele-esilinastused

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

16:09

Lauri Kaare: kino elab praegugi katku ja streikide järellainetuses

10:29

Piibli tõlkija: piibel kõnetab ühiskonda rohkem, kui tahetakse tunnistada

08:38

Headreadi raamatuaasta blogi: Martin Reesi "Vaid kuus arvu"

30.12

Paliale: "Pikad paberid" ja "Fränk" näitasid, et noorte perspektiivi tahetakse kuulda

30.12

Kultuuriportaal soovitab: kodumaine "Tume paradiis" Jupiteris

30.12

Klassikaraadio vaatab aastalõpu "Helikajas" tagasi lõppevale muusika-aastale

30.12

"Avatari" kolmas film on Eestis kahe nädalaga pea 60 000 vaatamist kogunud

30.12

Neeme Järvi: dirigent on looja, kes kujundab muusika emotsionaalsust ja ilu

30.12

Arvustus. Killud pärast kosmost

30.12

Tähe-Lee Liiv: minu muusikuteed on kujundanud ka karmid õpetajad

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

10:29

Piibli tõlkija: piibel kõnetab ühiskonda rohkem, kui tahetakse tunnistada

30.12

Ülevaade. Kunstiaasta 2025

30.12

Paliale: "Pikad paberid" ja "Fränk" näitasid, et noorte perspektiivi tahetakse kuulda

30.12

Neeme Järvi: dirigent on looja, kes kujundab muusika emotsionaalsust ja ilu

27.12

Suri koorijuht ja muusikapedagoog Ants Soots

29.12

Keelenupp. Nakkuslik sõnajärjekord levimas on

26.12

Ülevaade. Filmiaasta 2025

28.12

Ülevaade. Teatriaasta 2025

20.12

Edetabel. Aasta parimad albumid 2025

30.12

Kultuuriportaal soovitab: kodumaine "Tume paradiis" Jupiteris

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo