Artis teeb eriprogrammiga läbilõike näitleja Daniel Day-Lewise karjäärist

Eriprogrammi raames jõuavad vaatajate ette:

"Minu vasak jalg" ("My Left Foot")

Lavastaja: Jim Sheridan

1989. aastal valminud "Minu vasak jalg" põhineb iiri kirjaniku ja kunstniku Christy Browni tõestisündinud lool. Raske ajuhalvatusega sündinud Christy suudab kontrollida vaid oma vasakut jalga, kuid ema toetuse ja erakordse tahtejõu abil õpib ta kirjutama, maalima ja end maailmale kuuldavaks tegema.

Film tõi Daniel Day-Lewisele tema esimese Oscari parima meespeaosa eest ning Brenda Frickerile Oscari parima naiskõrvalosa eest.

"Viimane mohikaanlane" ("The Last of the Mohicans")

Lavastaja: Michael Mann

18. sajandi Põhja-Ameerikas, Prantsuse ja indiaanlaste sõja ajal, satub mohikaanlaste seas kasvanud Hawkeye Briti koloneli tütarde kaitsjaks. Teekond läbi sõja ja metsiku maastiku muutub ellujäämislooks, kus armastus, lojaalsus ja kättemaks põimuvad suurejooneliseks seikluseks.

Michael Manni 1992. aastal valminud film võitis Oscari parima heli eest.

"Isa nimel" ("In the Name of the Father")

Lavastaja: Jim Sheridan

Tõsielul põhinev draama jälgib Gerry Conlonit, noort iirlast, kes mõistetakse koos teistega süüdi kuriteos, mida ta toime ei pannud. Vanglas kujuneb tema ja isa Giuseppe suhe filmi emotsionaalseks keskpunktiks, samal ajal kui Gerry püüab tõde päevavalgele tuua.

1993. aastal valminud film kandideeris seitsmele Oscarile, sealhulgas parima filmi, lavastaja ja meespeaosa kategoorias.

"New Yorgi jõugud" ("Gangs of New York")

Lavastaja: Martin Scorsese

1863. aasta New Yorgis naaseb Amsterdam Vallon oma lapsepõlve linnaossa, et maksta kätte isa tapmise eest. Tema sihtmärgiks on hirmuäratav William Cutting ehk Lihuniku-Bill, kelle võim ja vägivald määravad kogu linnaosa saatuse.

Martin Scorsese 2002. aasta suurfilm kandideeris kümnele Oscarile, sealhulgas parima filmi, lavastaja ja Daniel Day-Lewise meespeaosa eest.

"Veri hakkab voolama" ("There Will Be Blood")

Lavastaja: Paul Thomas Anderson

20. sajandi alguse Ameerikas tõuseb Daniel Plainview vaesest kaevurist halastamatuks naftamagnaadiks. Kui ta avastab California väikelinna all peituvad naftavarud, algab võimu, usu ja ahnuse kokkupõrge, mis muudab tema edu järjest süngemaks.

2007. aastal valminud "Veri hakkab voolama" tõi Daniel Day-Lewisele teise Oscari parima meespeaosa eest.

"Lincoln"

Lavastaja: Steven Spielberg

Steven Spielbergi 2012. aastal valminud "Lincoln" ei püüa katta kogu presidendi elu, vaid keskendub Ameerika kodusõja lõpu ja orjanduse kaotamise otsustavatele päevadele. Filmi keskmes on poliitiline võitlus, kus iga hääl, kompromiss ja otsus võib muuta riigi tulevikku.

Daniel Day-Lewis võitis Abraham Lincolni kehastamise eest oma kolmanda parima meespeaosa Oscari, olles esimene näitleja, kes on selle auhinna kolm korda võitnud.

"Nähtamatu niit" ("Phantom Thread")

Lavastaja: Paul Thomas Anderson

1950ndate Londoni moemaailmas elab kuulus kleididisainer Reynolds Woodcock rangelt kontrollitud ja esteetiliselt täiuslikku elu. Kõik muutub, kui ta kohtab Almat, noort naist, kellest saab tema muusa, armastatu ja tasakaalu kõigutav jõud.

2017. aastal valminud "Nähtamatu niit" kandideeris kuuele Oscarile ning võitis auhinna parima kostüümidisaini eest.

"Anemoon" ("Anemone")

Lavastaja: Ronan Day-Lewis

Kaheksa aastat pärast näitlemisest taandumist naaseb Daniel Day-Lewis ekraanile oma poja Ronan Day-Lewise lavastajadebüüdis. Filmi keskmes on ühiskonnast eraldunud endine sõdur Ray Stoker, kelle üksildase rutiini lõhub venna ootamatu saabumine ja abipalve.

Day-Lewis on lisaks peaosale ka 2025. aastal valminud "Anemooni" üks stsenariste ja produtsente.