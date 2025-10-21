Tallinnas algab noorele vaatajale mõeldud teatrifestival Naks

Sõna saavad nii teoreetikud kui praktikud meilt ja välismaalt. Mõistagi on festivali kavas ka põnevaid lavastusi, näiteks Von Krahli teatri "Olematud loomad" ja Norra Leikhus teatri "The Crowd" ehk "Rahvahulk" pakub audiovisuaalset teatrielamust, mis kutsub uurima iseennast teiste seas.

Festival toimub neljapäevast laupäevani Salme kultuurikeskuses.

"Meil on suur osa programmist mõeldud teatritegijatele, huvilistele, miks mitte ka õpetajatele. Oleme kutsunud kohale kolm oma ala tippspetsialisti, kes tulevad jagavad oma kogemusi. Aga muidugi on ka etendusi nii erivajadusega lastele kui tavalistele lastele. Kellel koolivaheaja plaanid pole veel tehtud, on teretulnud," sõnas festivali loominguline juht Marek Demjanov.

Festivalil räägivad publikukogemuse disainist ja mõistest "relaxed performance" Alexander Roberts Islandilt, sensoorsest teatrist ja kaasavast loomest Ellie Griffiths Suurbritanniast ning ligipääsetavuse meetoditest etenduskunstidest Kelsie Action Kanadast.