X!

Tallinnas algab noorele vaatajale mõeldud teatrifestival Naks

Teater
Foto: Naks
Teater

23. kuni 25. oktoobrini toimub Tallinnas rahvusvaheline noore vaataja teatrifestival Naks, mille kõrvalprogrammi fookuses on seekord ligipääsetav teater.

Sõna saavad nii teoreetikud kui praktikud meilt ja välismaalt. Mõistagi on festivali kavas ka põnevaid lavastusi, näiteks Von Krahli teatri "Olematud loomad" ja Norra Leikhus teatri "The Crowd" ehk "Rahvahulk" pakub audiovisuaalset teatrielamust, mis kutsub uurima iseennast teiste seas.

Festival toimub neljapäevast laupäevani Salme kultuurikeskuses.

"Meil on suur osa programmist mõeldud teatritegijatele, huvilistele, miks mitte ka õpetajatele. Oleme kutsunud kohale kolm oma ala tippspetsialisti, kes tulevad jagavad oma kogemusi. Aga muidugi on ka etendusi nii erivajadusega lastele kui tavalistele lastele. Kellel koolivaheaja plaanid pole veel tehtud, on teretulnud," sõnas festivali loominguline juht Marek Demjanov.

Festivalil räägivad publikukogemuse disainist ja mõistest "relaxed performance" Alexander Roberts Islandilt, sensoorsest teatrist ja kaasavast loomest Ellie Griffiths Suurbritanniast ning ligipääsetavuse meetoditest etenduskunstidest Kelsie Action Kanadast.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:50

Kumu Dokumentaali sarjas linastub film Frida Kahlost

18:45

Tallinnas algab noorele vaatajale mõeldud teatrifestival Naks

16:42

Tallinna Ülikooli kirjandusklubi Üdi alustab kirjandusfestivaliga Röögatus!

16:32

Eesti keeles ilmus David Lynchi elulooraamat "Unistamisruum"

14:33

DEW8 ja Genka andsid välja filmi "Uus raha" muusika

13:10

"Kirjandusministri juures" hooaja avasaates on külas Paul-Eerik Rummo

13:04

PÖFF-il toimub Eeva Mägi uue mängufilmi "Mo Papa" maailmaesilinastus

12:50

Lauri Lest toob lavale kontsertetenduse "Esemete Orkester"

11:29

Eesti Filharmoonia Kammerkoor alustab turneed USA-s ja Hiinas

11:27

Pildid: Rakvere Teatris algasid lavastuse "Sügissonaat" proovid

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

20.10

Keeleminutid. Eestis leidub poole tuhande aasta vanuseid perekonnanimesid

11:03

Henri Christofer Aavik võitis Saksamaal toimunud dirigentide konkursil peapreemia

20.10

Vanemuise teatris esietendub komöödia maailma halvimast lauljast

10:49

Paavo Järvi: kui meil pole kultuuri, siis pole meil midagi kaitsta

20.10

Kaur Riismaa andis välja romaanivõistluse võitnud teose "Väsinud valguse teooria"

20.10

Daniel Vaarik: proovime ajakirjandust ja filmi ühildada

11:22

Sinefiil | "Lihtsalt üks õnnetus" toob Iraani sisepoliitilised probleemid rahvusvahelise tähelepanu keskmesse

18.10

Ivar Põllu: käitume oma riigiga nagu kolonistid

20.10

Kultuuriportaal soovitab: Wim Wendersi "Täiuslikud päevad" Jupiteris

20.10

Minu elu muutnud raamat | Viivi Luik ja "Tolmust ja värvidest"

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo