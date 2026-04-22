Näitus "Swamp Story" uurib väljamõeldud olendite läbi armumise kogemust

Aleksandra Anisa Ianchenko näitus "Swamp Story" Autor/allikas: Pärnu Linnagalerii
Pärnu kunstnike maja projektiruumis on 7. maini avatud Aleksandra Anisa Ianchenko näitus "Swamp Story", mille tegelased on väljamõeldud olendid.

Eestis ja Soomes õppinud kunstniku maalidest ja koomiksitest koosnev näitus uurib armumise kogemust ja sellega seotud mitmekihilisi emotsionaalseid seisundeid nagu üksindus ja ootus, esimene kohtumine ja erootiline pinge, iha ja kirg, koos- ja lahusolemise raskused.

"See on kahe väljamõeldud tegelase lugu, kes elavad soos. Nende kehadest kasvavad välja lilled, nad suudavad suhelda loomade ja lindudega, see on selline fantaasiamaailm, aga see on seotud päris eluga. Läbi selle loo tahtsin rääkida armastuse kogemusest, mida tähendab armumine, armastamine või armastatud olemine. See fantaasialugu on minu jaoks võimalus rääkida päris inimlikest tunnetest," ütles kunstnik Aleksandra Anisa Ianchenko.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

