Pärnu linnagaleriis näeb Jürvese ja Kütase ühisnäitust "Pindpõnevus"

Pärnu linnagalerii kunstnike majas näeb Triinu Jürvese ja Kaarel Kütase ühisnäitust, mis kannab pealkirja "Pindpõnevus". Kuigi nad on aastaid koostööd teinud, on "Pindpõnevus" nende esimene ühine näitus.

Näitusel on kohakuti kolm kihistust - Jürvese isiklikest läbielamistest lähtuvad maalid, Kütase kokku pandud objektid ja ühisloominguna valminud installatsioon.

"Näituse taga on isiklik protsess kahe inimese, kahe kunstniku, kahe elukaaslase vahel, kas me saame kahekesi omavahel nii sõnade, vormide kui tähendustega ühte kohta. Pindpõnevus on selline tore sõnamäng, et füüsikaterminist pindpinevus ja see põnevus siis võiks viidata tundele meie omavahelises suhtes," ütles kunstnik Triinu Jürves.

Triinu Jürveselt näeb näitusel üheksast tööst koosnevat maaliseeriat, milles on kaks pikaajalise vahega loodud kihti.

"Esimene neist on 24 aastat tagasi maalitud seeria, mille pealkiri on tandrid, sellele on lisatud praegu tehtud maaliseeria. Selle tööga oli küsimus õhus, mis on muutunud, mis on samaks jäänud," lisas Jürves.

Kaarel Kütas on näitusele teinud töö, mis kannab nimetust garaažikola kompositsioonid.

"Panipaigast välja toodud kolast on kokku komponeeritud ruumilised abstraktsed kompositsioonid. Katsusingi nende materjalide kaudu sellist pinnapõnevust, mingid abstraktsed murdumised, mingid varjud, see, kuidas mingi pind on viimistletud," ütles kunstnik Kaarel Kütas.

Ühiselt tehtud videoinstallatsiooni peategelaseks aga on tõmblukk.