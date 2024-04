Pärnu Kunstisuvi toimub sel aastal Tartus

Soorollide temaatikale keskenduv näituste formaat "Mees ja mees" ning "Naine ja naine" on viimased viis aastat olnud osa Pärnu Kunstisuve programmist, kuuendaks korraks toodi see Tartusse.

Viie naiskunstniku grupinäitust kureerib Marian Grau ning maskuliinsust dekonstrueeriva näitusepoole on kokku pannud tema abikaasa, kuraator Jan Leo Grau.

"Üks asi mis neid kindlasti ühendab, on eksistentsiaalsus. Et me oleme juba veerand sajandit uues sajandis ära elanud, aga paljud klišeed ja stereotüübid on eelmisest sajandist. Nii et kindlasti selline ellujäämise kunstiga kaasaskäiv teema," ütles näituse "Mees ja mees: ellujäämise kunst" kuraator Jan Leo Grau.

Kunstimaja suure saali näitus "Edela-Eesti anarhismi eripärad" tutvustab läbi foto- ja videodokumentatsiooni Pärnuga seotud kunstnike loomingut 90-ndate lõpust tänapäevani.

"Edela-Eesti anarhismi tunnused on performatiivsus, nii installatsioonis, maalis kui ka perfomance`is endas. See mõiste ei ole poliitiline, see on pigem suhestudes kunstivälja traditsioonidega, pigem ignoreerib raamistikku, mida kunstnikule ette kirjutatakse," ütles näituse "Edela-Eesti anarhismi eripärad" kuraator Janno Bergmann.

Näitusi ja kuraatoreid valides keskenduti sellele, kuidas tutvustada Pärnu kunstiskenet Tartus kõige paremini, ütles kahe linna koostööprojekti ellu kutsunud Mareli Reinhold.

"Kuna "Mees ja mees" ja "Naine ja naine" on olnud pikk näituste jada, siis vastukaaluks mees ja naine näitusele on ta alati olnud küsimusi tekitav. See on olnud meie linnagalerii nägu viimased aastad. Ja siis Janno Bergmanni kureeritud "Edela-Eesti anarhismi eripärad", mida ei ole Eestis varem näidatud, näitab ikkagi Pärnu anarhiat, Pärnu teistmoodi 90-ndate möllu, tuld ja pauku ning see kindlasti näitab Pärnut hästi erinevatest nurkadest," ütles Pärnu linnagalerii juhataja Mareli Reinhold.

Pärnakate näitused on Tartu Kunstimajas 19. maini. Juuli lõpus võtab Tartu vastukaaluks üle aga Pärnu linnagalerii saalid.