Pärnu Fotofest keskendub kunstniku isiklikule suhtele oma loominguga

Pärnu linnagalerii korraldatud Fotofestil näeb fotonäitusi üle terve Pärnu linna, kokku seitsmes erinevas paigas ja galeriis. Kuigi kõik näitused on erinevad, on need sel aastal koondunud alapealkirja "Võta isiklikult" alla ning kõik festivali näitused annavad seda mõtet ühel või teisel moel edasi.

Pärnu linnagalerii juhataja Mareli Reinholdi sõnul on teemaga väga erinevalt ümber käidud. "Näiteks Nooruse Majas on fotoklubi näitus, kes ongi võtnud iseenda eludest väga isiklikke momente. Meil on raamatukogus Ago Ruusi klaasnegatiivid, mis on üle elanud sõjad, kunstnike majas on meil klassikaline "Pärnumaa foto", ja Piilurgaleriis on siis fotogrammina Janno Bergmanni ja Tanel Rinaldo "Püha õhtusöömaaeg"."

Fotofesti kuraatori Kaupo Kikkase sõnu valis ta teemaks "Võta isiklikult" seetõttu, et soovis juhtida tähelepanu kunstniku isiklikule ja tihti isegi intiimsele suhtele oma loominguga.

"Kunstnikul ei ole võimalik mitte võtta isiklikult. Paratamatult on hea kunst alati iga inimese jaoks, iga looja jaoks midagi sellist, millega ta ennast samastama hakkab. Näiteks ma olen kunagi kuulnud ühes vestluses, kus öeldakse, et eino aga ma ju kritiseerin ainult su tööd, ega ma ei kritiseeri ju sind, kunstis see ei ole päriselt võimalik," arvas ta.

Pärnu raekojas avatud festivali peanäitusel võib lisaks kuraatori Kaupo Kikkase enda loomingule näha ka Heikki Leisi, Anna Lehespalu, Rein Muuluka, Indrek Pleesi ja Marlen Kärema fotokunsti.

"Ma arvan, et need autorid, kes siin on, võtavad kõike väga isiklikult, väga tõsiselt, väga siiralt, pääsevad oma teemadele väga lähedale," lisas Kikkas.

Pärnu Fotofest toimub sel aastal juba seitsmendat korda, Fotofesti näitused jäävad avatuks märtsi lõpuni.