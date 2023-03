Tänavune Pärnu Fotofest keskendub pausile

Järjekorras 18. Fotofesti avamine leidis aset Pärnu Keskraamatukogus. Näitusele keskraamatukogus esitati üle saja töö, millest koha seintel leidis poolsada.

Festivali avamisõhtul avati kokku kuus näitust. "Päris maratonõhtu," märkis Pärnu Linnagalerii Mareli Reinhold. "Meiega on pundis Endla teatrigalerii, linnagalerii mõlema majaga, uue kunsti muuseum ja Piilurgalerii."

Tänavuse Fotofesti teema on "Paus" ning osa sellest moodustab Silver Vahtre isikunäitus "Elu tuba" Endla teatrigaleriis, mida saavad külastada üksnes need, kes teatrisse etendust vaatama on tulnud.

Fotofestivali näitused on avatud 1. aprillini.