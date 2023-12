Pärnu kunstnike majas avati aastanäitus "Fantaasia/Abstraktsioon"

Nagu näituse pealkiri "Fantaasia/Abstraktsioon" aimata lubab, ongi näitusel eksponeeritud abstraktsemat laadi maalid. Tööd on sündinud värvi- ja vormikatsetuste ning fantaasialennu tulemusena. Mitmed klubi liikmed on sellele näitusele teoseid luues astunud välja oma tavapärasest maalimisviisist ja teemadele avatud meeltega lähenedes jõudnud uuele tasandile.

"Klubi tegevus algas ametlikult 1976. aastal, nii et varsti on 50 aastat täis. Ta on tegutsenud tõusude ja mõõnadega, aga päris tegevust pole lõpetanud kunagi," ütles kunstiklubi liige Marju Lorentson.

Klubilliikmed ei nokitse omaette kodus, vaid neil on ka kooskäimiskoht.

"Me käime koos siinsamas majas, meil on siin oma armas tuba. Igal neljapäeval toimub joonistamine, ülejäänud päevadel joonistame kodus. Ja mis on meil suur traditsioon – me käime igal suvel maalilaagris. Meil on kõik saared läbi käidud, oleme käinud Võrumaal ja sel aastal lähme ka Saaremaale," selgitas kunstiklubi juhatuse liige Ly Saat.

Klubi korraldab juba algusaastatest peale vähemalt kaks korda aastas näitusi ja osaleb aktiivselt Pärnu kunsti aastanäitustel. Paljud klubi liikmed esinevad isikunäitustega Pärnu näitusepaikades.

Näitus "Fantaasia/Abstraktsioon" jääb avatuks 13. jaanuarini.