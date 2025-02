Pärnu Linnagalerii kunstnike majas näeb kahte isikunäitust

"Kaia Otstak on maalikunstnik, illustraator, performance-kunstnik, kellel on filosoofia magister ja kes oma näitusetöödes keskendub sümbolite kaudu ilma väljendamisele. Ta kirjeldab väga hästi ka oma näituse tekstis, kuidas teda on inspireerinud teised kunstnikud ja loojad, kes on saanud Eesti kultuurist inspiratsiooni, aga ta ise ei ole seda alguses leidnud, kuid siis leidis ta viisi, kuidas nii-öelda oma lättest lähtuda. Ehk siis just see Eesti ilm ja loodus, et võtta seda kui pärimust ja siis seda kunsti kaudu väljendada ja edasi anda," ütles Pärnu Linnagalerii peagalerist Helena Tääker.

"Sandra Ernits on installatsioonikunstnik, kes on õppinud Eesti kunstiakadeemias bakalaureuse ja magistriõppes. Sellel näitusel keskendub ta sellisele teemale nagu toimetulekumehhanismid ehk inimeste käitumuslikud harjumused, kuidas näiteks kurbuse, stressiga toime tulla. Ma arvan, et see näitus pakub väga palju mõtteainet kõigile, et milline on minu mugavustsoon või turvatsoon," sõnas Tääker.

"Tänapäeva maailmas, kus on hästi palju enesearengu teemat, kogu aeg piiride lükkamist ja kuidas ennast veel paremaks teha nii füüsiliselt kui vaimselt, aga selle tegevuse jaoks on ikkagi vaja turvalisuse tunnet ja see turvalisuse tunne kipub nii ära kaduma, et võib-olla soovisin leida tasakaalu nende asjade vahel. Valisin näitusele hästi kiired, liikuvad ja reageerivad materjalid. Kõik need teosed kuidagi reageerisid minuga kaasa ja olid samamoodi sellises ebamugavuses ja mugavuses, püstiseismise ja mahakukkumise piiri peal," ütles skulptor ja installatsioonikunstnik Sandra Ernits.

Näitused on avatud 1. märtsini.