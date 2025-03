Pärnu Fotofest viib avastama loodusliku ja tehisliku suhet

"Praegu on kunstis väga populaarne teema keskkond. Samal ajal toimub meil ju tohutu progress, inimesed avastavad jälle kosmost, AI konkureerib kunstnikega ja nii edasi. Teisalt peaks kuidagi kõigele sellele pidurit panema ja jälle loodusega kuidagi ühinema. See fotonäitus just nendest tendentsidest räägibki, et kuidas me siis inimesena sellises maailmas hakkama saame," ütles Fotofesti ja peanäituse kuraator Marian Grau.

Kõige rohkem osalejaid on Pärnu Linnagalerii kunstnike maja näitusel "Pärnumaa Foto", kus näeb peamiselt harrastusfotograafide töid. Näitus "Pärnumaa Foto" toimub juba 20. korda ja just sellest näitusest kasvas kaheksa aastat tagasi välja ka Fotofest.

"Huvi foto vastu on viimastel aastatel olnud tõepoolest märkimisväärne, sest inimesed enam ei pildista mitte ainult fotokaameraga, vaid appi on tulnud ka väga hea kvaliteediga mobiiltelefonid. Ka sellel näitusel on tõepoolest raske mõnikord eristada, mis on tehtud professionaalse fotokaamera ja mis nii-öelda mobiiliga. Selle aasta teema orgaanika-mehaanika oli võib-olla pisut keeruline harrastusfotograafidele, aga täna tuleb tunnistada, et tegelikult see teema lahendus väga kenasti," ütles näituse "Pärnumaa Foto" kuraator Alar Raudoja.

Näitusi näeb veel nii Uue Kunsti Muuseumis, kontserdimajas, raamatukogus kui ka Endla teatris. Viimases näeb Budapesti komöödiateatri näitleja näitust "Kõik on teater". Zsuzsa Hullan alustas fotograafiaga kuus aastat tagasi ja on pälvinud auhindu mitmetel fotokonkurssidel.

"See näitus tuleb minu südamest, sest olen ise näitleja ja näen teatrit ja kolleege sealt, kust keegi teine neid ei näe. Mulle meeldib pildistada kohtades, kuhu keegi teine ligi ei pääse ja jäädvustada hetki just sealt." ütles näitleja ja fotokunstnik Zsuzsa Hullan.

Fotofesti näitused jäävad avatuks kuni 5. aprillini.