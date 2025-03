Fotod: Telliskivis avati Riina Varoli fotonäitus kollektiivsetest unenägudest

4. märtsist on Telliskivi Loomelinnaku õuealal asuvas väligaleriis eksponeeritud kunstnik ja fotograaf Riina Varoli unenägusid ja unistusi peegeldav näitus "Fragmendid kollektiivsetest unenägudest".

Näitusel olevad tööd on jäädvustatud aastatel 2016–2024 Pärnus, Tallinnas, Narvas, Nizzas, Napolis ja Procida saarel Itaalias, Nea Styral Kreekas, Vikerkaaremägedes Zhangyes ja Chengdus Hiinas.

"Uni on mulle sama oluline kui ärkvelolek. Olen aastaid näinud ja üles kirjutanud väga detailseid ja elavaid unenägusid. Vahel õnnestub unes taibata, et näen und, ja olukorda suunata. See annab ärgates erilise väe terveks järgnevaks päevaks või pikemaks perioodiks. Sageli olen unenägudes aga lihtsalt pealtvaataja," rääkis Varol.

Varoli sõnul on näitusele valitud unenäolised ja isikliku või kollektiivse unistuse elamist peegeldavad hetked. "Mõned neist on olnud minu unistused, mõned neist on kellegagi koos kogetud unenäolised hetked või kellegi teise unistused, mille tunnistajaks olen olnud," lisas ta.

"Kollektiivsus tähendab minu jaoks ühist eksistentsialistlikku ruumi, avarduvaid tähendusi, üksteisega suhestumist. Mingis mõttes näeme me kõik siin maailmas ilmsi und – nii individuaalselt kui kollektiivselt. Olen kogenud ka kollektiivset unistamist, kus inimesed tulevad kokku ja lasevad koos oma hingel ja unistustel lennata nii kaugele ja omamoodi nagu nad soovivad. Unistustes, unenägudes ja nende jagamise käigus sünnivad visioonid, mis inspireerivad vaatama elu kui filmi, kus meil on võime suunata asjade kulgu, mängida erinevaid rolle ja otsustada, millal panna kaader pausile, zoomida välja või kerida edasi," rääkis kunstnik.

Riina Varol on Eesti kunstnik ja fotograaf, kes keskendub oma loomingulises lähenemises sensoorse taju ja alateadvuse funktsioonide, aga ka animismi ja idamaise filosoofia küsimustele. Varol kasutab oma töödes nii fotograafiat, videot, heli, taktiilsust, lõhna kui kohaspetsiifilisi multimeedia installatsioone.

Näitus "Fragmendid kollektiivsetest unenägudest" jääb Loomelinnaku Väligaleriis avatuks aprilli lõpuni.