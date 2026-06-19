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Pildid: Draakoni galeriis avati Riina Varoli isikunäitus "Ülemvool"

Kunst
Riina Varoli isikunäitus „Ülemvool
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19 pilti
Kunst

18. juunil avati Draakoni galeriis kaasaegse kunstniku Riina Varoli isikunäitus "Ülemvool", mis vaatleb loovprotsessi kui elu loomist. Väljapaneku kuraator on Liisi Kõuhkna.

 Väljapanek on üheksa kuud kestnud palverännaku tulemus, milles ruum toimib tajusid, emotsioone ja kehalist kogemust aktiveeriva keskkonnana. Näha saab värskelt valminud nähtamatuid pilte, pisiskulptuure ja ruumilisi fotokollaaže, näituseruum on kujundatud pühapaigaks, mida saadab Helen Västriku atmosfääriline helimaastik.

Varoli loomingus on olulisel kohal looduse rütmid ning loomingulised praktikad, mis aitavad suhestuda määramatuse ja eksistentsiaalsete küsimustega. "Minu enda jaoks on üks peamisi loomise põhimõtteid ja kvaliteete see, et annan endast parima, et luua keskkondi, kus loomus saab oma täielikkuses avalduda. Taktiilne töö materjalidega on minu viis äratada keha ja sisemine kompass. See, mis tahab avalduda, teab mind paremini, kui mina teda," ütles ta.

Riina Varol on Eestis tegutsev kunstnik ja fotograaf, kes keskendub oma loomingulises lähenemises sensoorse taju ja alateadvuse funktsioonide, aga ka animismi ja idamaise filosoofia küsimustele. Ta on õppinud fotograafiat Pallase Kõrgemas Kunstikoolis ja Napoli Kaunite Kunstide Akadeemias. Varol on osalenud näitustel Eestis, Soomes, Hollandis, Prantsusmaal, Itaalias, Hispaanias, Saksamaal, Leedus, Ukrainas ja Austraalias. Alates 2017. aastast on Varol olnud külalislektor Eesti Kunstiakadeemias ja alates 2022. aastast Kõrgemas Kunstikoolis Pallas.

"Ülemvool" jääb Draakoni galeriis avatuks kuni 19. juulini.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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