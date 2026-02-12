X!

Pildid: Draakoni galeriis avati Riin Maide näitus "Ääremärkuste arhitektuur"

Kunst
Riin Maide näitus „Ääremärkuste arhitektuur“ Draakoni galeriis
Kunst

11. veebruaril avas Riin Maide Draakoni galeriis näituse "Ääremärkuste arhitektuur".

"Otsin pidevalt viise, kuidas kujutada ruume ja ruumide kvaliteete, mis tajuliselt on olemas, kuid millel pole ainelist kuju. Ääremärkused võtavad kokku selle, mis kulgeb põhilise, projekteeritava ja kaardistatava kõrval, nö lehekülje servades: mälestused, tunded, peegeldused. "Ääremärkuste arhitektuuris" püüan neid isiklikke kihistusi loetavaks visandada, teha tundmatud ruumid inim-mõõtmeliseks," selgitas kunstnik.

Riin Maide dekonstrueerib galeriiruumis kritselduste ja märkmete maailma, tulemuseks on installatiivne keskkond, mälufragmentidest, märkamistest ja tähelepanekutest kokku pandud visandlik ruum, mis koondab fotot, joonistust ja installatsiooni.

Riin Maide on kunstnik ja stsenograaf, kes elab ja töötab Tallinnas. Maide teostes on olulisel kohal ruumiloomeliste ja kohaspetsiifiliste vahendite põimimine ja kõrvutamine kahemõõtmeliste, tihti graafiliste kujutistega.

Näitus "Ääremärkuste arhitektuur" jääb Draakoni galeriis avatuks 8. märtsini 2026.

Toimetaja: Kaspar Viilup

