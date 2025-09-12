Kinoteater toob lavale lühivormidest koosnevad katsetused.

Lavastuste sarja ühe eestvedaja Paavo Piigi sõnul annavad lühivormid võimaluse proovida koos trupiga uusi formaate, värskeid tekste ja uitmõtteid, millele muidu pole väljundit.

"Tahame tekitada näiteks selliseid ootamatuid olukordi, kus näitleja läheb stseeni, aga ei tea, kes talle sel õhtul vastu mängima tuleb," avas Piik. Kinoteatri laiem eesmärk on luua teatriõhtuid, mille puhul ei saa ka vaataja kindel olla, mis juhtuma hakkab. "Ja mis juhtuvadki iga kord erinevalt," täpsustas Piik.

Kinoteatri lühvormid ehk lühkarid jõuavad publiku ette umbes korra kuus. Iga kord varieerub näitetrupp ja lisanduvad uued kaasteelised. Näitleja ja lavastaja Henrik Kalmeti sõnul annab see võimaluse kohtuda uute kirjutajate, näitlejate ja kunstnikega ning hoida oma loomingulist erksust üleval.

"Oleme puudust tundnud sellisest keskkonnast, kus saaks järjepidevalt uusi asju proovida ja uusi kooslusi luua," sõnas Kalmet. "See on nagu sari, kus keegi ei tea, keda nad järgmises osas mängivad, millises žanris või kes üldse välja kirjutatakse."

Esimesel kolmel õhtul astub lavale trupp koosseisus Henrik Kalmet, Mari-Liis Lill, Maarja Johanna Mägi, Mirtel Pohla, Henessi Schmidt, Robin Täpp (teater Nuutrum) ja Kristjan Sarv. Teiste seas löövad külalistena kaasa näitekirjanik Roos Lisette Parmas, kunstnik Riin Maide, helikujundaja Taavi-Peeter Liiv ja andmekunstnik Kaur Saarepuu.