X!

Kinoteater toob lavale lühivormidest koosnevad katsetused

Teater
Kinoteater toob lavale lühivormidest koosnevad katsetused.
Kinoteater toob lavale lühivormidest koosnevad katsetused. Autor/allikas: Siim Vahur
Teater

30. septembril saab Salme kultuurikeskuses avapaugu Kinoteatri uus ettearvamatutest lühivormidest koosnev lavastuste sari.

Lavastuste sarja ühe eestvedaja Paavo Piigi sõnul annavad lühivormid võimaluse proovida koos trupiga uusi formaate, värskeid tekste ja uitmõtteid, millele muidu pole väljundit.

"Tahame tekitada näiteks selliseid ootamatuid olukordi, kus näitleja läheb stseeni, aga ei tea, kes talle sel õhtul vastu mängima tuleb," avas Piik. Kinoteatri laiem eesmärk on luua teatriõhtuid, mille puhul ei saa ka vaataja kindel olla, mis juhtuma hakkab. "Ja mis juhtuvadki iga kord erinevalt," täpsustas Piik.

Kinoteatri lühvormid ehk lühkarid jõuavad publiku ette umbes korra kuus. Iga kord varieerub näitetrupp ja lisanduvad uued kaasteelised. Näitleja ja lavastaja Henrik Kalmeti sõnul annab see võimaluse kohtuda uute kirjutajate, näitlejate ja kunstnikega ning hoida oma loomingulist erksust üleval.

"Oleme puudust tundnud sellisest keskkonnast, kus saaks järjepidevalt uusi asju proovida ja uusi kooslusi luua," sõnas Kalmet. "See on nagu sari, kus keegi ei tea, keda nad järgmises osas mängivad, millises žanris või kes üldse välja kirjutatakse."

Esimesel kolmel õhtul astub lavale trupp koosseisus Henrik Kalmet, Mari-Liis Lill, Maarja Johanna Mägi, Mirtel Pohla, Henessi Schmidt, Robin Täpp (teater Nuutrum) ja Kristjan Sarv. Teiste seas löövad külalistena kaasa näitekirjanik Roos Lisette Parmas, kunstnik Riin Maide, helikujundaja Taavi-Peeter Liiv ja andmekunstnik Kaur Saarepuu.

Toimetaja: Karmen Rebane

Pärdi radadel

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:41

Jaak Allik: koondatud näitlejad on Südalinna teatri kullafond

10:55

Kinoteater toob lavale lühivormidest koosnevad katsetused

10:34

Ullo Toomi rahvatantsustipendiumi pälvis Ülle Feršel

10:08

Ukuaru muusikamaja ees tähistati Arvo Pärdi juubelit sünnipäevakontserdiga Uuendatud

09:42

Sinijärve raamatusoovitused: ajalooline romaan "Neitsi" on julm, aga inimlik

08:16

Klassikaraadio uus saatesari "Kolm kõla" uurib Arvo Pärdi loomingu lätteid

11.09

Immanuel Pärt: isa tuba oli omaette maailm, kus valitses eriline atmosfäär

11.09

Galerii: maalikunstnik Katrin Piile avas Tütar galeriis isikunäituse

11.09

Pärnu linnagaleriis avaneb mälestustest ja unenägudest inspireeritud näitus

11.09

Suurgildi hoones avati Arvo Pärdi loomingust inspireeritud köitekunstinäitus

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

11.09

Südalinna teater koondab kaheksa näitlejat

11.09

Video: Tallinna Kammerorkester ja Vox Clamantis üllatasid juubilar Arvo Pärti

11.09

Neeme Järvi: te ei kujuta ette, milline naljavend Arvo Pärt on

11.09

Immanuel Pärt: isa tuba oli omaette maailm, kus valitses eriline atmosfäär

11.09

Galerii ja videod: helilooja Arvo Pärt tähistab 90. sünnipäeva

10.09

Joonas Hellerma: Arvo Pärt räägib meiega siis, kui oleme selleks ise valmis

08.09

Rahvusringhäälingu kanalid teevad kummarduse Arvo Pärdi ees

11.09

Südalinna teatri uus hooaeg toob lavastusi Sveta Grigorjevalt, Kertu Moppelilt jt

10.09

Toomas Siitan: läks tublisti aega enne, kui Pärdi vaimsus läänes omaks võeti

08.09

Sinefiil | Kõige silmiavavam on "Mis juhtus Diana Klasiga?" eelarvamuste paljastajana

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo