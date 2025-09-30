Kinoteater alustab ettearvamatute lühivormide sarjaga

30. septembril toob Kinoteater lavale uue, igakuise formaadi nimega "Kinoteatri lühkarid". "Lühkarid" on lühivormidest koosnevad katsetused, mida mängib vabakutselistest koosnev trupp ja keegi ei tea täpselt ette, mis laval toimuma hakkab.

"Kinoteatri lühkarites" võib ette tulla, et näitleja astub lavale, aga ei tea, kes ta lavapartner on. Või mängitakse stseeni senitundmatus keeles, mille sõnad on justkui tuttavad, aga tähendus teine.

"See on mängulust ja võimalus ühe õhtu jooksul proovida väga erinevaid asju. Me päris täpselt ei tea, kes mis ülesandeid hakkab täitma. Võib-olla minule langeb täna see võimalus mängida täna mingit stseeni, aga see ei pruugi langeda. Nagu lastemäng," sõnas näitleja Henrik Kalmet ning lisas, et liisku saatuslikud otsused võivad toimuda nii lava taga kui ka lava peal.

Laval on uued formaadid, näitlejad, kes pole koos mänginud, värsked tekstid, mõtted ja katsetused. Kinoteater iseloomustab seda kui bänditurneed, mille liikmed pidevalt vahetuvad.

"Linna peal on tekkinud ootus, et kas me tõesti tuleme siia ja ei tea, mitte midagi mis me tegema hakkame. See päris nii siiski ei ole, aga siia on meelega sisse kirjutatud hästi palju juhust," selgitas Mari-Liis Lill, kes sarja esimesel õhtul kaasa lööb.

"Suures plaanis on kõik on hästi hirmutav, mis me siin teeme, ja sinna ei ole

õnnestumine sisse programmeeritud ehk siis et tegelikult on see hästi palju meie teha, kuidas see õhtu läheb või ei lähe. Mind ennast vist see kohalolu moment kõnetab hetkel teatris," lisas Lill.

Lühkarid annab Kinoteatri tegijate sõnul võimaluse proovida uusi lahendusi ja uitmõtteid, millele muidu teatris väljundit ei ole.

"Saame nädala alguses kokku, loeme olemasolevad ideed omavahel läbi, mõtleme, kas midagi tekib veel kohapeal, ja kordame seda protsessi korra kuus. Ka endale selline väljakutse, et hoida meeled erksana, kui midagi on ühiskonnas, siis kohe reageerida," sõnas Kinoteatri eestvedaja Paavo Piik.

Kinoteatri laiem eesmärk on luua teatriõhtuid, mille puhul ei saa ei tegijaid ise ega vaataja kindel olla, mis täpselt juhtuma hakkab, sest iga etendus on veidi erinev.

Esimesel kolmel õhtul astub lavale trupp koosseisus Henrik Kalmet, Mari-Liis Lill, Maarja Johanna Mägi, Mirtel Pohla, Henessi Schmidt, Robin Täpp (teater Nuutrum) ja Kristjan Sarv. Teiste seas löövad külalistena kaasa näitekirjanik Roos Lisette Parmas, kunstnik Riin Maide, helikujundaja Taavi-Peeter Liiv ja andmekunstnik Kaur Saarepuu.

Järgmine "Kinoteatri lühkarid" toimub juba uue koosseisuga.