Viive Noor tähistab 70. sünnipäeva seni suurima isikunäitusega

Tegemist on Viive Noore seni suurima isikunäitusega, mis on üles seatud tema 70. sünnipäevaks ning mille kunstnik soovis teha just Pärnu Raekoja ruumides. Näitusel näeb peamiselt Viive Noore viimaste aastate loomingut.

"Tegelikult natukene on süüdi ka need ruumid. Kui ma nendesse ruumidesse esimest korda näitusele tulin, siis ma täiesti armusin ära. Mulle nii kohutavalt need meeldisid, aga need ruumid eeldavad ka väga suurt näitust. Kuna ma teadsin, et ma täpselt siin taha seda näitust teha, siis tuli ju teha palju pilte," rääkis Noor.

Näitusel on kaks osa, graafika ja illustratsioon. "Illustratsioonitööd pärinevad viimasest viiest aastast. Graafikaga hakkasin uuesti tegelema tegelikult alles 2014. aastal. Vahepeal ei teinud mitukümmend aastat selles vallas midagi. Nüüd jälle tundub, et kisub selle poole," tõdes kunstnik.

"Kui ma hakkasin mõtlema selle näituse peale ja vaatasin oma töid, siis ma äkki märkasin, et tegelikult kogu mu graafika tiirleb kahe teema ümber: armastus ja surm. Mõtlesin siis, et miks pärast nende kahe teema ümber, aga tegelikult need on kaks asja, millest mitte ükski inimene elus ei pääse. Me kõik lõpetame teadagi kuidas, eks ole. Ja mitte keegi ei pääse ka armastusest, ükskõik, mis vormis see armastus on," sõnas Noor.

Näitus on avatud 4. oktoobrini.