Pärnu linnagaleriis avaneb mälestustest ja unenägudest inspireeritud näitus

Foto: ERR
Pärnu linnagalerii kunsntike majas näeb reedest visuaalkunsti näitust "Mälupete". Näituse seebist, turbast ja klaasist valminud teosed on inspireeritud mälestustest ja unenägudest.

Kahele visuaalkunstnikule, Inessa Saaritsale ja Islandist pärit Victoria Björkile on "Mälupete" esimene ühisnäitus. Näituseruumi on nad täis pikkinud mälupiltide ja unenägudega.

"Tahame selle näitusega uurida, kuidas unenägu ja mälu on omavahel seotud ning kuidas need erinevad," avas Björk näituse tagamaid. "Siin on väga palju erinevatest materjalidest töid, näiteks mina kasutasin turvast ja klaasi, Victoria seepi. Selle kõik toob kokku jändrikmööbel," lisas Saarits.

Saaritsa tööd lähtuvad mälust ja mälestustest. Esivanemate fotode põhjal loodud jändrikmööbel aitab luua ühendust ammuse ja tänase vahel.

"Meil oli kodus hästi palju perekonnaalbumeid, kus on kuskil 100–150 aastat vanad fotod. Avastasin, et neil on isetehtud mööbel, mis ongi ehitatud okstest ja juurtest. Hakkasin uurima ja tulebki välja, et selline termin nagu jändrikmööbel täitsa olemas. Siis tahtsingi ise ka samamoodi ehitada, nagu nad kuskil 100 aastat tagasi ehitasid," lausus ta.

Saaritsa mälupildid segunevad ja loovad omamoodi maailma Victoria Björki unenägudega.

"Saan insipiratsiooni unenägudest. Näen unenägu ja püüan mõelda, kuidas saaksin sellest mõne elemendi uuesti luua. Näiteks on meil siin üks paar kingi,
mis pärineb unenäost, kus ma ajasin taga inimest. Skulptuur padja ja põlveketradega on unenägu ajast, kui olin umbes 14-aastane. Teose juurde olen kirjutanud ka lühijutu, mis jutustab unenägu. Homsel näituse avamisel teen
performance'i, kus loen selle ette," sõnas Björk.

Näitus jääb avatuks 3. oktoobrini.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

