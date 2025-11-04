Rahvusraamatukogu avakogu on asenduspinnalt Tõnismäele ümber kolitud

X!

Sellest nädalast avab Eesti Rahvusraamatukogu Narva maantee asenduspinnalt Tõnismäele kolimise ajaks suletud avakogu, kust saab laenutamiseks valida 120 000 teose vahel.

 "Tõnismäe hoonesse tagasikolimise ajaks suletud avakogu on nüüd jälle avatud. Lugemissõbrad saavad tellida e-kataloog ESTER kaudu teavikuid rahvusraamatukogu esindusse Solarise keskuses, hoiuraamatukogu teeninduspunkti või raamatukappi," kõneles Eesti Rahvusraamatukogu kogude ja teenindusosakonna juhataja Mari Laanemets. 

Teavikuid saab tellida soovi korral lisaks veel Omniva pakiautomaati, aga arvestama peab teenuseosutaja transporditasuga. Laenutada saab ööpäevaringselt ja arvestama peab keskeltläbi kahepäevase kohalejõudmise ajaga.  

Eesti Rahvusraamatukogu avakogus on e-kataloogi ESTER kaudu saadaval ligikaudu 120 000 teavikut, ühiskonnateaduste, õigusteaduste ja humanitaaria kirjandusest. Laenutada saab ka noote. Teaviku kättesaadavust ja asukohta märgib e-kataloogis ESTER sõna "hoidla".  

Rahvusraamatukogu lugemissaalid avatakse 2027. aasta mais ning alates 2021. aasta lõpust rekonstrueerimise ajaks pakitud 3,4 miljonit teost on taas saadaval.  

Toimetaja: Kaspar Viilup

