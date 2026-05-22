Kristjan Raua preemia pälvisid Videvik, Kask, Kekišev ja Külm

Neljapäeval anti Tallinna raekojas üle tänavused Kristjan Raua preemiad. 2026. aasta Kristjan Raua preemia pälvisid Helle Videvik, Jüri Kask, Marko Kekišev ja Neeme Külm. Preemiad andsid laureaatidele üle Tallinna kultuuri- ja spordivaldkonna abilinnapea Monika Haukanõmm ning Eesti Kunstnike Liidu asepresident Tüüne-Kristin Vaikla.

"Tugevaid ja omanäolisi kunstnikke oli nominentideks esitatud märkimisväärselt palju. Tegemist on erakordselt inspireeriva seltskonnaga, kes teevad praeguses hapras maailmas oma sisetunde ajendil loomingut, mis kõnetab ja puudutab. Väärtustame nende loomingulist teekonda ja jalajälge kunstimaastikul ning oleme selle üle

uhked," tunnustas Vaikla kunstnikke.

Kristjan Raua nimeline aastapreemia on vanim kunstipreemia Eestis. Preemiat annavad alates 1973. aastast ühiselt välja Eesti Kunstnike Liit ja Tallinna linn. Preemia omistatakse eelmise aasta jooksul valminud või esmakordselt avalikustatud loomingu, kunstiprojekti või -sündmuse eest kunstnikule, kunstiteadlasele või loomingulisele rühmale; erandina võidakse preemia määrata ka varem valminud teoste või elutöö eest.

Preemia suurus on 4500 eurot ning sellega kaasneb Enn Johannese kujundatud ja Margus Kadariku teostatud medal.

Vastavalt preemia statuudile omistati Eesti Kunstnike Liidu volikogu liikmetest ja Tallinna linna esindajast koosneva žürii otsusel 2026. aasta Kristjan Raua nimelised preemiad:

Helle Videvik – Isikunäituse "Tule tee" eest ARS tarbekunstigaleriis ning pikaajalise kõrgetasemelise loome- ja näitusetegevuse eest.

Jüri Kask – Kõrgetasemelise isikunäituse "Silmapilk" eest Tartu Kunstimuuseumis.

Marko Kekišev – Plakatikunsti ja tüpograafiat edendava rahvusvahelise Haapsalu graafilise disaini festivali arendamise ja pikaajalise pühendunud juhtimise eest.

Neeme Külm – Isikunäituse "En face" eest Tütar galeriis ning loomingulise panuse eest Eesti kaasaegse kunsti valdkonda ka näituste kujundaja ja installaatorina.