X!

Kristjan Raua preemia pälvisid Videvik, Kask, Kekišev ja Külm

Kunst
2026. aasta Kristjan Raua nimelise preemia laureaadid.
2026. aasta Kristjan Raua nimelise preemia laureaadid. Autor/allikas: Aleksandr Gužov / Tallinna Strateegiakeskus
Kunst

Neljapäeval kuulutati välja Kristjan Raua preemia tänavused laureaadid. Auhinna pälvisid Helle Videvik, Jüri Kask, Marko Kekišev ja Neeme Külm.

Neljapäeval anti Tallinna raekojas üle tänavused Kristjan Raua preemiad. 2026. aasta Kristjan Raua preemia pälvisid Helle Videvik, Jüri Kask, Marko Kekišev ja Neeme Külm. Preemiad andsid laureaatidele üle Tallinna kultuuri- ja spordivaldkonna abilinnapea Monika Haukanõmm ning Eesti Kunstnike Liidu asepresident Tüüne-Kristin Vaikla.

"Tugevaid ja omanäolisi kunstnikke oli nominentideks esitatud märkimisväärselt palju. Tegemist on erakordselt inspireeriva seltskonnaga, kes teevad praeguses hapras maailmas oma sisetunde ajendil loomingut, mis kõnetab ja puudutab. Väärtustame nende loomingulist teekonda ja jalajälge kunstimaastikul ning oleme selle üle
uhked," tunnustas Vaikla kunstnikke.

Kristjan Raua nimeline aastapreemia on vanim kunstipreemia Eestis. Preemiat annavad alates 1973. aastast ühiselt välja Eesti Kunstnike Liit ja Tallinna linn. Preemia omistatakse eelmise aasta jooksul valminud või esmakordselt avalikustatud loomingu, kunstiprojekti või -sündmuse eest kunstnikule, kunstiteadlasele või loomingulisele rühmale; erandina võidakse preemia määrata ka varem valminud teoste või elutöö eest.
Preemia suurus on 4500 eurot ning sellega kaasneb Enn Johannese kujundatud ja Margus Kadariku teostatud medal.

Vastavalt preemia statuudile omistati Eesti Kunstnike Liidu volikogu liikmetest ja Tallinna linna esindajast koosneva žürii otsusel 2026. aasta Kristjan Raua nimelised preemiad:

Helle Videvik – Isikunäituse "Tule tee" eest ARS tarbekunstigaleriis ning pikaajalise kõrgetasemelise loome- ja näitusetegevuse eest.

Jüri Kask – Kõrgetasemelise isikunäituse "Silmapilk" eest Tartu Kunstimuuseumis.

Marko Kekišev – Plakatikunsti ja tüpograafiat edendava rahvusvahelise Haapsalu graafilise disaini festivali arendamise ja pikaajalise pühendunud juhtimise eest.

Neeme Külm – Isikunäituse "En face" eest Tütar galeriis ning loomingulise panuse eest Eesti kaasaegse kunsti valdkonda ka näituste kujundaja ja installaatorina.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:59

Galerii: muusikateadlane Tiia Järg saadeti Jaani kirkust viimsele teele

14:49

Stephen Colbert pani punkti pea 33 aastat eetris olnud "The Late Showle"

13:34

Joonas Veelmaa avaldas luulekogu "6,6"

13:25

Radioheadi kitarristi värskel albumil lööb kaasa Tõnu Kõrvits koos Tallinna kammerorkestriga

12:46

Sinijärve raamatusoovitused: Doris Kareva toob lugejas parima välja

12:25

Galerii: Kumu suures saalis avati Kristi Kongi isikunäitus "Kromaatiline triiv"

11:53

Ansambel Soundslip avaldas albumi "Rejected Homeworks"

11:46

Kristjan Raua preemia pälvisid Videvik, Kask, Kekišev ja Külm

11:43

BFM-i direktoriks valiti Ivo Lille

10:10

Cannes'i päevik #10: lätlaste "Ulja" on esimene kõigi Baltimaade ühistöö Cannes'is

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

21.05

Heidy Purga: vahel tundub, et talupojamõistus on riigist kaduma läinud

21.05

Järgmisel aastal jõuab kinodesse uus Sipsiku film

11:43

BFM-i direktoriks valiti Ivo Lille

10:10

Cannes'i päevik #10: lätlaste "Ulja" on esimene kõigi Baltimaade ühistöö Cannes'is

21.05

Flo Kasearu ratsamonument toob Eesti naisliikumise tegelased linnaruumi

21.05

Moskvas esinemise tõttu tühistati A Guy Called Geraldi kontsert Kikumul

21.05

Cannes'i päevik #9: Andrei Zvjagintsevi "Minotaurosele" julgeks peavõitu lubada

19.05

Ülevaade: kontserdisuvi 2026

12:25

Galerii: Kumu suures saalis avati Kristi Kongi isikunäitus "Kromaatiline triiv"

20.05

Eesti keeles ilmus Haruki Murakami romaan "Sputnik, mu arm"

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo