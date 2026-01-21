Suri kunstiteadlane Heie Treier

Kunstiteadlane ja õppejõud Heie Treier sündis 15. jaanuaril 1963 Tartus. Treier tegutseb kunstiajaloolase ja -kriitikuna fookusega 20.-21. sajandi kunstil, tema põhisuund on olnud ühiskondlike paradigmamuutuste reflektsioon kunstis ja kunstiteaduses (monumendid, kunsti paradigma muutused jms). Treier on kureerinud näituseid, andnud välja monograafiaid ja on mitmete kunstiajaloo õpikute autor.

Treier õppis aastatel 1981–1986 Tartu Ülikooli ajalooteaduskonnas ja täiendas end aastal 1993 Kesk-Euroopa Ülikoolis Prahas ning aastal 2000 Kesk-Euroopa Ülikoolis Budapestis.

Aastal 2000 kaitses Eesti Kunstiakadeemia Kunstiteaduste Instituudis magistrikraadi ja aastal 2004 samas doktorikraadi.

Treier töötas aastatel 1986–1989 kirjastuses Kunst arhiivijuhatajana ja hiljem toimetajana ning ka Kopli Kunstikeskkoolis kunstiajaloo õpetajana.

Aastatel 2000–2007 oli Treier kunsti- ja visuaalkultuuri ajakirja kunst.ee taasilmuma hakkamise eestvedaja ja esimene peatoimetaja ning aastatel 2009–2011 kaastoimetaja. Aastatel 2006–2015 oli ta Tallinna Ülikooli Kunstide Instituudi kunstiajaloo õppetooli dotsent, aastatel 2015–2017 Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi (BFM) dotsent ja alates 2017. aastast töötab Treier BFM-i kunstiajaloo õppejõuna.

2004. aastal pälvis Heie Treier kunstiajakirja kunst.ee käivitamise eest ka Kristjan Raua preemia. 2019. aasta tõi Treierile Kristjan Raua preemia põhjaliku ja pühendunud uurimistöö eest Louis Kahni arhitektuurist.