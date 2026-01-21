X!

Suri kunstiteadlane Heie Treier

Kunst
Heie Treier
Heie Treier Autor/allikas: EKKÜ
Kunst

63-aastaselt lahkus meie hulgast kunstiteadlane ja -ajaloolane Heie Treier (15.01.1963–21.01.2026).

Kunstiteadlane ja õppejõud Heie Treier sündis 15. jaanuaril 1963 Tartus. Treier tegutseb kunstiajaloolase ja -kriitikuna fookusega 20.-21. sajandi kunstil, tema põhisuund on olnud ühiskondlike paradigmamuutuste reflektsioon kunstis ja kunstiteaduses (monumendid, kunsti paradigma muutused jms). Treier on kureerinud näituseid, andnud välja monograafiaid ja on mitmete kunstiajaloo õpikute autor.

Treier õppis aastatel 1981–1986 Tartu Ülikooli ajalooteaduskonnas ja täiendas end aastal 1993 Kesk-Euroopa Ülikoolis Prahas ning aastal 2000 Kesk-Euroopa Ülikoolis Budapestis.

Aastal 2000 kaitses Eesti Kunstiakadeemia Kunstiteaduste Instituudis magistrikraadi ja aastal 2004 samas doktorikraadi.

Treier töötas aastatel 1986–1989 kirjastuses Kunst arhiivijuhatajana ja hiljem toimetajana ning ka Kopli Kunstikeskkoolis kunstiajaloo õpetajana.

Aastatel 2000–2007 oli Treier kunsti- ja visuaalkultuuri ajakirja kunst.ee taasilmuma hakkamise eestvedaja ja esimene peatoimetaja ning aastatel 2009–2011 kaastoimetaja. Aastatel 2006–2015 oli ta Tallinna Ülikooli Kunstide Instituudi kunstiajaloo õppetooli dotsent, aastatel 2015–2017 Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi (BFM) dotsent ja alates 2017. aastast töötab Treier BFM-i kunstiajaloo õppejõuna.

2004. aastal pälvis Heie Treier kunstiajakirja kunst.ee käivitamise eest ka Kristjan Raua preemia. 2019. aasta tõi Treierile Kristjan Raua preemia põhjaliku ja pühendunud uurimistöö eest Louis Kahni arhitektuurist.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:42

Headreadi raamatuaasta blogi: Satu Rämö "Hildur"

15:03

Arvustus. "Hamnetile" on lihtne auhindu anda

14:59

Suri kunstiteadlane Heie Treier

14:18

Edetabel. 2025. aastal laenutati enim Urmas Vadi romaani "Kuu teine pool"

14:18

Elmo Nüganen: kaaluksin linnateatrisse tagasi minemist

13:23

Tallinnas esineb briti ansambel Black Country, New Road

11:55

Vabariigi aastapäeva kontserdi lavastab Priit Võigemast

09:57

Universal Music sulgeb Eesti kontori

09:53

Galerii: Kadrioru galeriis avati konradmägilaste ülevaatenäitus

20.01

Loomeliitude sõnul ei kaitse plaanitav autoriõiguse seaduse muudatus autoreid

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

19.01

Suri muusika- ja teatriakadeemia emeriitprofessor Jaan Ross

20.01

Priit Võigemast: hüpe draamast ooperisse on üsna suur

09:57

Universal Music sulgeb Eesti kontori

20.01

Arvustus. "Täiuslikud võõrad" paneb piirangud enda kasuks tööle

20.01

Pihelgas: viimaste aastate huvitavamad teosed on tulnud naistelt, aga auhinnad lähevad ikka meestele

20.01

Galerii: esilinastus Eesti Telefilmi ja Elisa uus põnevussari "Pimeduses"

19.01

Tre raadio sagedustel alustas raadiojaam XFM

20.01

Vanemuise draamatrupp jagas kolleegipreemiaid

20.01

Loomeliitude sõnul ei kaitse plaanitav autoriõiguse seaduse muudatus autoreid

20.01

Galerii: Kristi Kangilaski avas Viljandis värviküllase akrüülmaalide näituse

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo