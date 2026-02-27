Pildid: Kadrioru kunstimuuseumis avati Soome üht rikkalikumat kunstikogu tutvustav näitus

Kadrioru kunstimuuseumis on 28. veebruarist avatud Soome üht mitmekülgsemat kunstikogu tutvustav suurnäitus "Looduse ja kunsti sümfoonia. Serlachiuse kunstikogu". Näitusel on väljas Serlachiuse kogust enam kui 70 kunstiteost.

Suurnäitusel on eksponeeritud teosed Soome kunsti läbi aegade säravamatelt tähtedelt nagu Akseli Gallen-Kallela, Helene Schjerfbeck ja Hugo Simberg. Nende kõrval näeb ka rahvusvahelisi vanu meistreid, sealhulgas 17. sajandi Hispaania maalikunstniku Jusepe de Ribera meistriteost ning valikut tuntud soome kaasaegsete kunstnike nagu Anna Retulaineni, Anu Tuomineni jt töödest.

"Näitusel astuvad omavahel dialoogi Soome kunsti klassika, Lääne-Euroopa vanad meistrid ja Soome kaasaegne kunst, osutades sel viisil kunstikogu ühisosale – kunstimeisterlikkusele – ja pakkudes ülevaadet kogu kujunemisloost selle algusest tänapäevani ning vaatajale võimaluse märgata nii kunsti universaalseid kui ka unikaalseid aspekte," ütles näituse kuraator Greta Koppel.

"Kuraatoritena oli meie eesmärk anda kogust võimalikult laiapõhjaline ülevaade, samas püüdsime hoiduda liiga konkreetsetest temaatilistest, koolkondlikest või perioodilistest raamistustest. Soovisime läheneda pigem mänguliselt, sooviga motiveerida vaatajas uudishimu ja andes ruumi isiklike tähenduste ja assotsiatsioonide loomiseks," lisas näituse teine kuraator Tomi Moisio.



Kadrioru kunstimuuseumi näitus on Serlachiuse kunstikogu esmatutvustus Eestis. Näitusel on erilisel kohal kollektsiooni rajaja Gösta Serlachiuse lemmikkunstnik Akseli Gallen-Kallela, kellelt on näitusel väljas 16 teost, sealhulgas mitmed tema hästituntud teosed nagu "Probleem (Sümpoosion)" (1894) ja hiljutisel Ateneumi suurnäitusel "Gallen-Kallela, Klimt & Wien" eksponeeritud "Kevad" (1903). Viimane on ka ühtlasi näituse tunnusteos.

"On suur rõõm ja au tuua Kadrioru kunstimuuseumisse nii esinduslik valik Serlachiuse kollektsiooni paremikust. Oleme sügavalt tänulikud Gösta Serlachiuse kunstifondile ja muuseumile usalduse, sõbraliku koostöö ja erakordse lahkuse eest, mida väljendab nii teoste arvukus kui ka see, et üle kümne meistriteose jõuab näitusele kodumuuseumi püsiväljapanekust," rõhutas Kadrioru kunstimuuseumi direktor Aleksandra Murre.

Kunstifondi asutaja Gösta Serlachius oli oma ajal Soome mõjukamaid kunstipatroone. Kesk-Soomesse Mänttässe rajatud puidutööstusega rikkaks saanud Serlachius alustas teadlikumalt kunstikogumisega tegelemist 20. sajandi algusaastatel. Esimene Serlachiuse kogu ülevaatenäitus toimus Helsingis Ateneumi muuseumis 1919. aastal.

Näitus "Looduse ja kunsti sümfoonia. Serlachiuse kunstikogu" on Kadrioru kunstimuuseumis avatud 23. augustini 2026.