X!

Pildid: Kadrioru kunstimuuseumis avati Soome üht rikkalikumat kunstikogu tutvustav näitus

Kunst
„Looduse ja kunsti sümfoonia. Serlachiuse kunstikogu“ Kadrioru Kunstimuuseumis
Vaata galeriid
36 pilti
Kunst

Kadrioru kunstimuuseumis on 28. veebruarist avatud Soome üht mitmekülgsemat kunstikogu tutvustav suurnäitus "Looduse ja kunsti sümfoonia. Serlachiuse kunstikogu". Näitusel on väljas Serlachiuse kogust enam kui 70 kunstiteost.

Suurnäitusel on eksponeeritud teosed Soome kunsti läbi aegade säravamatelt tähtedelt nagu Akseli Gallen-Kallela, Helene Schjerfbeck ja Hugo Simberg. Nende kõrval näeb ka rahvusvahelisi vanu meistreid, sealhulgas 17. sajandi Hispaania maalikunstniku Jusepe de Ribera meistriteost ning valikut tuntud soome kaasaegsete kunstnike nagu Anna Retulaineni, Anu Tuomineni jt töödest.

"Näitusel astuvad omavahel dialoogi Soome kunsti klassika, Lääne-Euroopa vanad meistrid ja Soome kaasaegne kunst, osutades sel viisil kunstikogu ühisosale – kunstimeisterlikkusele – ja pakkudes ülevaadet kogu kujunemisloost selle algusest tänapäevani ning vaatajale võimaluse märgata nii kunsti universaalseid kui ka unikaalseid aspekte," ütles näituse kuraator Greta Koppel.

 "Kuraatoritena oli meie eesmärk anda kogust võimalikult laiapõhjaline ülevaade, samas püüdsime hoiduda liiga konkreetsetest temaatilistest, koolkondlikest või perioodilistest raamistustest. Soovisime läheneda pigem mänguliselt, sooviga motiveerida vaatajas uudishimu ja andes ruumi isiklike tähenduste ja assotsiatsioonide loomiseks," lisas näituse teine kuraator Tomi Moisio.

Kadrioru kunstimuuseumi näitus on Serlachiuse kunstikogu esmatutvustus Eestis. Näitusel on erilisel kohal kollektsiooni rajaja Gösta Serlachiuse lemmikkunstnik Akseli Gallen-Kallela, kellelt on näitusel väljas 16 teost, sealhulgas mitmed tema hästituntud teosed nagu "Probleem (Sümpoosion)" (1894) ja hiljutisel Ateneumi suurnäitusel "Gallen-Kallela, Klimt & Wien" eksponeeritud "Kevad" (1903). Viimane on ka ühtlasi näituse tunnusteos.

"On suur rõõm ja au tuua Kadrioru kunstimuuseumisse nii esinduslik valik Serlachiuse kollektsiooni paremikust. Oleme sügavalt tänulikud Gösta Serlachiuse kunstifondile ja muuseumile usalduse, sõbraliku koostöö ja erakordse lahkuse eest, mida väljendab nii teoste arvukus kui ka see, et üle kümne meistriteose jõuab näitusele kodumuuseumi püsiväljapanekust," rõhutas Kadrioru kunstimuuseumi direktor Aleksandra Murre.

Kunstifondi asutaja Gösta Serlachius oli oma ajal Soome mõjukamaid kunstipatroone. Kesk-Soomesse Mänttässe rajatud puidutööstusega rikkaks saanud Serlachius alustas teadlikumalt kunstikogumisega tegelemist 20. sajandi algusaastatel. Esimene Serlachiuse kogu ülevaatenäitus toimus Helsingis Ateneumi muuseumis 1919. aastal.

Näitus "Looduse ja kunsti sümfoonia. Serlachiuse kunstikogu" on Kadrioru kunstimuuseumis avatud 23. augustini 2026.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:45

Temufis esietendub "Mr. Greeni külaline"

18:11

Uue muusika reede: Triibupasta, Ollie, Eik, Clicherik, Bruno Mars, Gorillaz Uuendatud

17:08

ETV kirjandussaade "Ridade vahel" pälvis raamatukoguhoidjate ühingu tunnustuse

15:45

Pildid: Truus galeriis on väljas Juss Piho viimase paari aasta tööd

15:40

Sinijärve raamatusoovitused: Tove Jansson on alati äge

15:29

Pildid: Kadrioru kunstimuuseumis avati Soome üht rikkalikumat kunstikogu tutvustav näitus

15:28

Tõnu Kõrvits: kirjutan iga oma teost kui viimast

15:24

Euroopa Liidu kirjandusauhinnale on nomineeritud ka Lilli Luuk

14:52

Karusoo: Ukrainast lahkujad ja Ukrainasse jääjad peavad teineteist kuulama

14:18

Kaie Mihkelson: teater teeb hinge avaramaks

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

09:49

Selgusid teatriauhindade nominendid

10:40

Muba uus direktor on Piret Rips

26.02

Arhitektuuriajaloolane: mõisad olid meie maale ränk koorem

13:23

Muba värske direktor Piret Rips: süsteemi ma lõhkuma ei lähe, aga päris samamoodi ka ei jätka

25.02

Suri kirjanik ja Tuna kauaaegne peatoimetaja Ott Raun

15:29

Pildid: Kadrioru kunstimuuseumis avati Soome üht rikkalikumat kunstikogu tutvustav näitus

27.09

Viimsis uue orkestri loonud Xandi van Dijk: ma tean, et see on kohutav ajastus

25.02

Henrik Kalmet: kontsert-etenduse "Kus oled sina?" teema on suured otsused Eestis

25.02

Arvustus. Vabariigi aastapäeva kontsert näitas tasakaalu ja tasakaalukust

23.02

Ene-Liis Semper toob Unibet Arena lavale kontsert-etenduse "Kus oled sina?"

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo