Eesti raamatu aasta piltvaiba tikkimisega alustasid Anu Raud ja Sirje Karis

Eesti raamatu aasta peakomitee liikmed Krista Aru ja Mart Jagomägi valisid vaiba kujundamiseks need sündmused, mis on eesti raamatu levikut suunanud ja kandnud. Krista Aru sõnul oli millegi väga suure algus ühtviisi nii esimese trükikoja avamine Tartus, kui esimeste eestikeelsete kalendrite ja ajalehtede ilmumine.

"Kõik on tähtsündmused ja see väljavalimine oli väga keeruline. Me Mart Jagomägiga, kellega koos me seda tegime, lohutasime ennast sellega, et võib-olla 25 aasta pärast tehakse järgmine vaip ja sis valitakse järgmised sündmused," ütles raamatu aasta peakomitee liige Krista Aru.

Eesti raamatu ajaloo joonistasid üles Kõrgema Kunstikooli Pallas tekstiiliosakonna tudengid Brigitte Mihkelson, Inger Tammela, Kristiin Kuuslap, Marite Rikkas ja Sofia Lanman Aet Ollisaare ja Marju Roosi juhendamisel.

"Me näeme viie kunstniku käekirja ikkagi, mis on väga ilmselge, kui te vaatate lähemalt selle vaiba kavandit. Aga ma arvan, et vaatamata sellele, et me kõik oleme nii erinevad, meil ikkagi tulid lõpuks väga ilusad kompositsioonid," ütles kunstikooli Pallas tekstiilieriala neljanda kursuse tudeng Sofia Lanman.

Raamatuvaiba kavandi ettevalmistamiseks kulus pool aastat.

"Minu arvates teeb selle töö eriti põnevaks ja selle lõpptulemuse ka natuke etteaimamatuks see, et kuigi kogu kujundus on digiprinditud meie oma Eesti ettevõtte KIU Stuudio poolt juba siia kangale, ja me võiksime mõelda, et see vaip ongi täna juba valmis, siis tegelikult valmib see ikkagi sellest, et inimesed saavad üle tikkida neid pindu värviliseks. Erinevates pistetes, nii nagu nad siis soovivad või kuidas mõni kujund nõuab. Nii et see tulemus valmib terve aasta jooksul," ütles kunstikooli Pallas tekstiiliosakonna juhataja Aet Ollisaar.

Tekstiilikunstnik Anu Raud ja riigipea abikaasa Sirje Karis said esimestena võimaluse raamatuvaipa kaunistada.

"Minu lapsepõlvekodus olid raamatud ja käsitöö ühtviisi au sees. Sokid, kindad, kampsunid, need olid kõik kodus tehtud ja ema tegi neid päris hoolega. Vanaema ei olnud nii suur käsitöö tegija, aga ema küll. Ja muidugi raamatuid on palju, neid on elu aeg juurde tulnud ja kasvanud ja kogunenud," ütles tekstiilikunstnik Anu Raud.

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu abiga jõuab raamatuvaip nüüd paljudesse rahvaraamatukogudesse, kus iga soovija saab selle valmimisele omal moel kaasa aidata.