David Vseviov: me kõik muutume tulevikus raamatuteks

Aitäh võimaluse eest jagada teiega mõningaid uitmõtteid. Ma ei tea, millest nad tulenevad. Võib-olla magamata ööst, võib-olla sellest, et umbes kaheksa või üheksa tundi ei ole ma lugenud ühtegi raamatut. Elukutse on mul ajaloolane ja kui ma olen väljapääsmatus olukorras, me kõik oleme näinud seda kella, mis ütleb, et liiga palju aega pole näinud, siis üks väljapääs on ju heita pilk minevikku ja mõelda, mis siis toimus 500 aastat tagasi.

Ega ju midagi põhimõtteliselt uut ei ole: suur talurahva ülestõus, sõjad Itaalias, hispaanlased teevad valdavalt lõpu vanadele tsivilisatsioonidele ja kultuuridele Lõuna-Ameerikas. Nii et põhimõtteliselt on kõik ju sama.

Mingisugune lootuskiir, mida ma näen tulevikku vaadates, tuleneb sellest, kuidas me defineerime mõistet "raamat". Kui sisestada näiteks suvalisse mootorisse küsimus raamatukogu, siis saame vastuse, et esimesed raamatukogud pärinevad umbes aastast 2500 eKr. Ja mida need raamatukogud endast kujutavad? Need on ju savitahvlite kogud.

See pani mõtlema, kuidas me raamatut defineerime. Mul on niisugune tunne, et 500 aasta pärast, kui meie järeltulijad siia samasse kogunevad ja hakkavad mõtisklema selle üle, mis saab olema 1500 aasta pärast, siis vaevalt enam ülikooli raamatukogu neid samu raamatuid ja raamatuid kui selliseid sisaldab. Ja mul on tunne, jällegi, võib-olla tuleneb see magamata ööst, et ma olen ise muutunud raamatuks. Võib-olla selles ongi lootus tulevikule. Et inimene, tinglikult, kui saame teda üldse niimoodi defineerida, sulab raamatuga ühte. Ja me muutumegi kõik raamatuteks.

Kas saab olla midagi meeldivamat, kui Tartu linnas jalutades tuleb sulle kuskil Werneri kohviku juures vastu teine raamat. See on tulevik, mida ma ootan 500 aasta pärast. Midagi paremat ma välja mõelda ei suuda. Sellepärast, et kõiki viimaste aastate arengud meile eriti muud lootust ei jäta.

Aga tulenevalt sellest, et me kõik muutume tulevikus raamatuteks, ei jäägi midagi muud üle, kui soovida kõigile head raamatuaastat.