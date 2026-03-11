Galerii: Rebeka Vaino isikunäitus otsib killustunud kogemustes iluhetki

EKA-s maalihariduse saanud kunstnik on viimased viis aastat end täiendanud Pariisis, Berliinis ja Londonis. Rännakud ja killustatus ning maailmas valitsev ebakindlus on jõudnud tema maalidele ja võtnud ka skulpturaalseid vorme. Näitus on avatud aprilli keskpaigani.

"See näitus üleüldiselt räägib ka kõikidest sellistest natukene killustunud kogemustest, mis vahepeal on juhtunud, aga kuidas nendes killustatud kogemustes ikkagi leida iluhetki," ütles kunstnik Rebeka Vaino.

"Üks väga suur sümbol, mis läbi käib, on hobused. Ma arvan, et kui ongi kas maailmas või enda isiklikus elus keerulised ja kaootilised ajad, on meil kõigil vaja leida midagi, mis tagasi maa peale tooks ja mis aitaks meil terve püsida. Minu jaoks on hobune selline sümbol või loom, kes aitab mul seda leida, see on läbiv teema. Teine asi on muidugi materiaalsel viisil maali väljendamine, kuna ma vaatan iseennast kui maalikunstnikku, aga kuidas maal saab ka laieneda, siin on mõned rippuvad maalskulptuurid ja tavaline kootud skulptuur võib ka maaliliselt mängida," ütles Vaino.