EKA tõusis maailma 100 parima kunsti- ja disainiülikooli sekka

Kunst
EKA hoone Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Kunst

Eesti Kunstiakadeemia on värskelt avaldatud QS World University Rankings nimistus maailma parimate kunsti- ja disainikõrgkoolide seas 92. kohal. Varem mahtus EKA 150 parima kooli sekka.

"Pole paremat viisi tähistamaks esimese aasta täitumist EKA rektorina," sõnas EKA rektor Hilkka Hiiop, kel täitub ametis aasta 4. aprillil. "Meie kuulumine QS nimistus maailma 100 parima kunsti- ja disainiülikooli sekka kinnitab seda, mida aasta jooksul tõdenud olen – EKA on täis imeinimesi. Tudengist õppejõuni, meistrist doktorandini, EKAs tehakse maailmatasemel tööd," lausus Hiiop. 

Haridusuuringute ettevõte Quacquarelli Symonds (QS) avalikustas 25. märtsil "QS World University Rankings by Subject 2026" edetabeli, mis reastab maailma ülikoole 55 akadeemilises valdkonnas.

EKA lähematest partnerülikoolidest on edetabeli kõrgetele kohtadele pääsenud Aalto ülikool Soomes, Rhode Island School of Design USAs, Londoni Royal College of Art ja The Glasgow School of Art Suurbritannias.

QS edetabel hindab ülikoolide akadeemilist taset ja rahvusvahelist mõju, tuginedes tänavu 6273 institutsiooni maineuuringule ja teadustöö analüüsile. EKA kõrge positsioon põhineb rahvusvaheliste teadlaste tunnustusel õppe- ja teaduskoostöö kvaliteedile, ettevõtluspartnerite tagasisidel ning teadustöö tsiteeritavusel.

Toimetaja: Kaspar Viilup

"PSÜHHO" UUED OSAD

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo