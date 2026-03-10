Galerii: kunstiakadeemia tudengid andsid vanadele voodilinadele uue elu

Näitus "Tuba number Sinine" viib külastajad une ja ärkveloleku vahepealsesse seisundisse – sinisesse hotellituppa, kus miski pole päris, kuid ometi kummastavalt tuttav.

Esitletavad teosed on valminud üle kuu aja kestnud kursusel. Kanga punumise, narmastamise, vahatamise ja muude meetodite abil sündis lihtsast voodilinast midagi ulmelist. Vihje algmaterjalile annavad tööde teemad, milles kohtuvad erisugused hotellikülastajad ja kummastavalt tuttavlik interjöör.

"Lõpptulemuses on sinine kangas vaid mälestus – raskesti äratuntav, ümber mõtestatud ja täielikult üle võetud tudengite poolt," kommenteeris töötoa üks juhendajaid, kunstnik Flo Kasearu.

Moekunstnik Liisi Eesmaa on tudengeid juhendanud näituse toimumise algusest alates. "Minu jaoks on see üks suur eksperimentaalvormi juubeliaasta. Olen neid üle-elusuuruses vorme juhendanud juba 10 aastat, Viru keskuse aatriumis täitub meil seitsmes näituse kord. Minu suureks rõõmuks suudavad tudengid endiselt üllatada julgete ideede ja pööraste materjalikatsetustega — siniselt tuksuvad olendid, unelõksud, alateadvust kollitavad sundmõtted ja hotellitoa müsteeriumid. Just see pidev julgus hoiab vormieksperimendid elus ja laetuna."

Näitusesele on ruumikujunduse loonud EKA sisearhitektuuri 2. kursuse tudengid.

Näitus on Viru keskuse aatriumis avatud 24. märtsini.