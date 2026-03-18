Von Krahli teatris jõuab vaatajate ette Johhan Rosenbergi lavastus "Öömaaeg"

Öömaaeg kutsub vaataja öisesse varjupaika – aega, mil kehad otsivad ulualust ja kogunevad enne hommikust hajumist. "See on öö oma aeg: tants pimeduses, mis kestab kuni rütmi lagunemiseni. Need on liikumised, mida ei saa arhiveerida, sest neid pole näha. Kokku tulemine kui vanim inimlik vajadus. Aastast aastasse korduvad mustrid ja rütmid, söömine ja joomine, sündimine ja suremine, suguühted ja kehalised ringkäigud," kirjutab teater lavastuse kirjelduses.

"Lavastus koorib pärimuse lahti kuni inimkonna alguseni, avades rahvaste sünni, kultuuride rände ja nende võõrandumise ning viisid, kuidas me tänapäevases maailmas liikumist pidevalt ümber kodeerime. Öömaaja pärimus on kehastunud mälu. Selle mustrid ja rütmid eksisteerivad meist sõltumatult – enne ja pärast meid," kirjeldavad tegijad teatri kodulehel lavastust.

"Öömaaja" lavastaja-koreograaf on Johann Rosenberg, arhitekt Sille Pihlak, moekunstnik Karl Joonas Alamaa, helilooja Hendrik Kaljujärv, dramaturgid Nele Tiidelepp ja Rauno Zubko, väljakunstnik Priidu Adlas (Eesti Draamateater), intsener Adam Orlinski.

Lavale astuvad Liisa Saaremäel, Markus Andreas Auling, Karl Birnbaum, Kristina Preimann, Herman Pihlak, Edgar Vunš ja Rahvatantsuselts Pääsuke tantsijad: Anita Värs, Ave Kongo, Greta Vaus, Hele Lukki-Lukin, Helena Tõnisma, Hindrek Haarde, Kadi Kriit, Kaimo Vahter, Katrina Külm, Kaur Lukki-Lukin, Kersti Kriisa, Kersti Vahter, Kulla Kangur, Katre Merilaid, Sandra Aleksius, Toomas Lepasaar, Triin Vallsalu.

Johhan Rosenberg on Eesti päritolu kunstnik, kes tegutseb tantsu ja etenduskunstide valdkonnas. Ta on lõpetanud 2020. aastal Amsterdamis (SNDO) koreograafiaõpingud ning esitanud oma töid paljud eri riikides. Eestis on tema töid saanud näha muuhulgas EKA galeriis, EKKM-is ja Kanuti Gildi Saalis. 2022. aastal pälvis ta lavastuse "Eden Detail" eest ka teatripreemiatel tantsuauhinna, mullu tunnustati teda Kristallkingakese auhinnaga.