X!

Von Krahli teatris jõuab vaatajate ette Johhan Rosenbergi lavastus "Öömaaeg"

"Öömaaeg" Autor/allikas: Von Krahl
8. aprillil esietendub Von Krahli teatri ja Elektron.arti koostöös valminud "Öömaaeg", mille lavastaja-koreograaf on Johhan Rosenberg.

Öömaaeg kutsub vaataja öisesse varjupaika – aega, mil kehad otsivad ulualust ja kogunevad enne hommikust hajumist. "See on öö oma aeg: tants pimeduses, mis kestab kuni rütmi lagunemiseni. Need on liikumised, mida ei saa arhiveerida, sest neid pole näha. Kokku tulemine kui vanim inimlik vajadus. Aastast aastasse korduvad mustrid ja rütmid, söömine ja joomine, sündimine ja suremine, suguühted ja kehalised ringkäigud," kirjutab teater lavastuse kirjelduses.

"Lavastus koorib pärimuse lahti kuni inimkonna alguseni, avades rahvaste sünni, kultuuride rände ja nende võõrandumise ning viisid, kuidas me tänapäevases maailmas liikumist pidevalt ümber kodeerime. Öömaaja pärimus on kehastunud mälu. Selle mustrid ja rütmid eksisteerivad meist sõltumatult – enne ja pärast meid," kirjeldavad tegijad teatri kodulehel lavastust.

"Öömaaja" lavastaja-koreograaf on Johann Rosenberg, arhitekt Sille Pihlak, moekunstnik Karl Joonas Alamaa, helilooja Hendrik Kaljujärv, dramaturgid Nele Tiidelepp ja Rauno Zubko, väljakunstnik Priidu Adlas (Eesti Draamateater), intsener Adam Orlinski.

Lavale astuvad Liisa Saaremäel, Markus Andreas Auling, Karl Birnbaum, Kristina Preimann, Herman Pihlak, Edgar Vunš ja Rahvatantsuselts Pääsuke tantsijad: Anita Värs, Ave Kongo, Greta Vaus, Hele Lukki-Lukin, Helena Tõnisma, Hindrek Haarde, Kadi Kriit, Kaimo Vahter, Katrina Külm, Kaur Lukki-Lukin, Kersti Kriisa, Kersti Vahter, Kulla Kangur, Katre Merilaid, Sandra Aleksius, Toomas Lepasaar, Triin Vallsalu.

Johhan Rosenberg on Eesti päritolu kunstnik, kes tegutseb tantsu ja etenduskunstide valdkonnas. Ta on lõpetanud 2020. aastal Amsterdamis (SNDO) koreograafiaõpingud ning esitanud oma töid paljud eri riikides. Eestis on tema töid saanud näha muuhulgas EKA galeriis, EKKM-is ja Kanuti Gildi Saalis. 2022. aastal pälvis ta lavastuse "Eden Detail" eest ka teatripreemiatel tantsuauhinna, mullu tunnustati teda Kristallkingakese auhinnaga.

Toimetaja: Kaspar Viilup

14:07

Anu Aun Epp Maria Kokamäe portreefilmist: tahtsin teada, mis on ta edu valem

13:36

Tallinnas ja Tartus linastub itaalia näitleja Claudia Cardinale eriprogramm

13:22

Kiasmas avaneb Edith Karlsoni isikunäitus

12:51

Kinodesse jõuab kodumaiste lühifilmide kogumik "Tuli tuha all"

12:04

Arvustus. Oopuse "Reivlender" kõlab kui saunarituaali muusika

11:59

Arvustus. Päikeseplahvatus, triikraua-aur ja inimlik soojus

11:51

Kultuuriportaal soovitab: Mike Nicholsi "Elluastuja" Jupiteris

11:48

Von Krahli teatris jõuab vaatajate ette Johhan Rosenbergi lavastus "Öömaaeg"

11:02

Kanuti Gildi Saalis esietendub Rūta Ronja Pakalne tantsulavastus "Softpower"

10:18

Kellerteatris jõuab lavale "Väike tüdruk, kes armastas liialt tuletikke"

16.03

Anu Lamp: huvitav, kui palju noortele ingliskeelsest tekstist kohale jõuab?

17.03

Tallinna linnamuuseumi avahoidla arhitektuurivõistluse võitis kavand "Sissevaade"

16.03

Kristjan Gold: on ainult aja küsimus, millal Chalamet Oscari koju viib

16.03

Pildid: selgusid 98. Oscarite võitjad, parima filmi auhinna pälvis "Üks võitlus teise järel"

17.03

Maria Faust: hea kunst on poliitiline, aga poliitiline kunst on ohtlik

16.03

Kaspar Viilup: Oscarite suurim kaotaja oli puhtakujuline draama

17.03

Keelenupp. Kas kassigile või kassilegi?

10:06

Kirjanike liit kuulutas välja uue romaanivõistluse

17.03

Kertu Kulli: mis teeb teatrist noore lemmiku?

17.03

Galerii: Tallinnas esilinastus Evar Anvelti debüütfilm "Midagi tõelist"

