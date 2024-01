Galerii: Kastellaanimaja galeriis avati näitus "Ülle Meister 75"

Lisaks mitmekülgse kunstniku viimase loominguperioodi õrnadele ja õhulistele akvarellidele ning maalilistele pastellidele tutvustatakse näitusel Ülle Meistri jõulisi söejoonistusi, erinevates graafilistes tehnikates teostatud tähelepanu väärivaid töid, aga ka kunstniku loodud ilmekaid portreid. Näitusel eksponeeritud piltidel on kujutatud peale koduse ja tuttava maastiku Kaukaasiat, Tjan-Šani mägesid, Karjala kaljusid ja Taimõri põliselanikke.

Ülle Meister on üks väheseid eesti kunstnikke, kelle loomingus on nii suur osa mägedel, mida kunstnik on kujutanud värvirõõmsate ja muinasjutulistena, aga ka võimsate ja salapärastena. Esmapilgul lihtsad maastikud on laiahaardelised ja mitmeplaanilised nii ruumis kui ka ajas. Viimaste aastakümnete akvarellidel kohtame aina sagedamini Läänemaa maastikke, kus asus kunstniku kodu ja ateljee.

Siiditrükis, pehmelakis ja metsotintos tehtud graafilistel lehtedel näeb kunstniku pärandi edasikandjate sõnul looduse mõistmist ja inimese tunnetust. "Ülle Meistril oli loodusega haruldaselt lähedane suhe," tõi välja kunstniku loomingut hoidva ja tutvustava MTÜ Ülle Meistri Seltsi juhatuse liige Liisi Taimre. "Ülle Meistri jaoks polnud kodu mitte ainult vana talumaja lävepakk õunapuuga, tuttavad rabad ja mererand, vaid ka pilved-luiged, vihitaja jõe kohal ja öine aken öökullidega," ütles ta.

Portreede hulk Ülle Meistri töödes pole suur, aga nad peegeldavad üht osa kunstnikku ümbritsenust ja kogetust. Meie ees on tema lähedased: ühe tüdruku kasvamine ja muutumine väikelapsest neiuks, tähelepanelik kuulataja looduses, kaval naabrimees oma kaasaga, väärikas ja südamlik naabritädi, lõbus abivalmis naaberküla mees. Omaette grupi moodustavad Taimõri värvikad akvarellid põlisrahvaste hantide, manside ja nagassaanide ilmekate portreedega, keda on kujutatud soojuse ja sümpaatiaga.

Liisi Taimre sõnul on näitusel eksponeeritud tööd vaid väike osa Ülle Meistri töödest, kelle meisterlik ja rikkalik loomepärand väärib kindlasti ka edaspidist tutvustamist.

Ülle Meister (1944–2021) lõpetas 1973. aastal Eesti Riikliku Kunstiinstituudi graafika eriala raamatukujundaja-illustraatorina ning oli 1983. aastast Eesti Kunstnike Liidu liige. Tema rohkem kui 2000 pildist koosnev kunstikogu sisaldab graafikat, pastelle, söejoonistusi ja akvarelle. Ülle Meistri töid on hoiul Eestis Rahvusraamatukogu ja Lastekirjanduse Keskuse kunstikogudes, erakogudes Eestis, Soomes, Austraalias, Prantsusmaal, Saksamaal ja mujalgi.

Näitus on avatud 17. veebruarini.