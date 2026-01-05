Kunstihoone protsendikunsti konkursi võidutöö hakkab tasuta suppi jagama

Vabaduse väljakul asuv Tallinna Kunstihoone peaks renoveeritud kujul uksed taasavama hiljemalt selle aasta lõpuks. Seaduse kohaselt on hoone ehitamise lahutamatu osa ka sobiva kunstiteose tellimine, mille hind on vähemalt üks protsent ehitusmaksumusest. Kunstihoone seadis konkursi lähteülesandeks, et teos oleks kaasav ja performatiivne.

Konkursi võitis töö nimega "Supiköök "Kunst"". Võidutöö eelarve on 110 000 eurot.

"Väga lihtsalt öeldud näeb see välja nii, et on kunstnik aurava paja ees, valmistab toitu. Ta vajutab mingitele sotsiaalsetele nuppudele – tasuta toit Vabaduse väljakul. Ka kaasamise aspekt. Kaasaegses kunstis on väga aktuaalsed protsessipõhised praktikad," rääkis kunstihoone kuraator ja konkursi žürii liige Siim Preiman "Aktuaalses kaameras".

Preiman tõi välja, et esialgsete arvutuste kohaselt saab 110 000 euro eest suppi jagada umbes 40 korda.

"Seda, kui kauaks raha kulub, oleme arvutanud ühte- ja teistpidi. Praegu on see miinimum, et kui teeksime kümme üritust aastat, siis saaksime neli aastat järjest."

Konkursile laekus 17 kavandit. Võidutöö autor, kunstnik Denes Farkas kirjeldab "Supikööki" kontseptuaalse ruumiinstallatsiooni ja performatiivse kunstiteosena, mis ei oma konkreetset vormi ega jälgi kindlaid reegleid.

"Tundus loogiline mitte valmistada konkreetne või kindel kunstiteos kunstihoonele, kus nagunii näidatakse kaasaegset kunsti pidevalt ja vahelduvalt. Ükskõik, millist teost mina või keegi teine valmistaks, see nagunii muutuks aastate või aastakümnetega mittekaasaegseks. Selle asja mõte kaoks ära," lausus võidutöö autor.

Žürii hindas võidutöö sotsiaalset mõõdet ja ajakohasust, mis peegeldas kunstivälja arenguid ning materiaalseid tingimusi.

"Ma kindlasti ei osalenud nalja pärast. Mul oli pigem kriitiline mõte, et kunstnikuna hakkama saada – mitte kedagi ei huvita, kuidas me hakkama saame. Siis vähemalt teeme paar korda endale süüa ja saame kõhud täis," sõnas Farkas.

Suppi plaanib kunstnik supiköögis ise valmistama hakata. Esimene üritus toimub renoveeritud kunstihoone avamise järel tänavu hilissügisel.