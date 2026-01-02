Tallinna Kunstihoone avaliku kunstiteose konkursi võitis Dénes Farkas

Tallinna Kunstihoone korraldas kunstikonkursi, et leida parimad kunstiteoste ideelahendused renoveeritud peahoonesse Vabaduse väljakul. Tähtajaks laekunud teoste hulgast valis žürii välja kavandi märgusõnaga ""Supiköök "Kunst"", mille autor on eesti-ungari kunstnik Dénes Farkas.

Lähteülesandega otsiti skulpturaalsete teoste kõrval eelkõige efemeerseid, performatiivseid või kaasavaid kavandeid. Kokku laekus konkursile 17 kavandit, mille hulgas oli 5 performatiivset kaasavat, 2 tehnoloogilist, 3 efemeerset skulpturaalset ning 7 skulpturaalset teost.

"Supiköök "Kunst"" on kontseptuaalne ruumiinstallatsioon ja performatiivne kunstiteos, mis ei oma konkreetset vormi ega jälgi kindlaid reegleid. Põhiline on pakkuda perioodiliselt tasuta toitu, võimalust vaadelda kunsti sotsiaalseid aspekte ning luua platvormi kunstiga seotud küsimuste aruteluks. (...) Kontseptuaalne installatsioon võib aja jooksul muuta oma vormi, olles lihtsalt lava, laud ja istumiskohad, ajutine ehitis või kaubik – sõltuvalt ilmast, osalejatest, aastaajast.

Žürii kiitis teose kogukonda loovat olemust, avades nii otseses kui ka kujundlikus mõttes kunstimaailma köögipoole laiemateks aruteludeks. Võidutöö on kontekstitundlik ning asetub oma korduva ja paindliku vormiga hõlpsalt hoones juba olemasolevate kihistuste vahele.

Samuti hindas žürii kavandi protsessipõhisust ning sotsiaalset mõõdet, mis on äärmiselt ajakohane, peegeldades ühtaegu kunstivälja kontseptuaalseid arenguid ning materiaalseid tingimusi.

Kunstikonkursi žüriisse kuulusid Tallinna Kunstihoone kuraator Siim Preiman, rekonstrueerimisprojekti arhitekt Juhan Rohtla, ruumiuurija ja Eesti Kunstnike Liidu asepresident Tüüne-Kristin Vaikla, arhitektuuriteadlane Ingrid Ruudi ning konservaator ja EKA rektor Hilkka Hiiop.

Teise preemia vääriliseks tunnistati Karel Koplimets kavandiga "Kompositsioon päikesele", kolmanda preemia pälvis Margus Tammik kavandiga "Soolasammas". Mõlema kavandi puhul kiidab žürii loodusnähtuste ja ilmastikuoludega töötamist. Teise koha preemia suurus on 3300 eurot, kolmanda koha preemia 2200 eurot.

Konkursi võidutöö eelarve on 110 000 eurot, millele lisandub käibemaks. Esimene üritus toimub renoveeritud Kunstihoone avamise järel 2026. aasta hilissügisel.