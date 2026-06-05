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Pildid: Kastellaanimaja galeriis avati Ave Palmi ja Helle Ly Tombergi uus näitus

Kunst
Kastellaanimaja galeriis avati Ave Palmi ja Helle Ly Tombergi uus näitus
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Kunst

4. juunil avati Kastellaanimaja galeriis Ave Palmi ja Helle Ly Tombergi näitus "Maakera pole inimesele rohkem kui lillele taimelava", kuhu on kaasatud kunstnikud Evi Tihemets ja Enno Ootsing.

Näituse tegeleb küsimusega, kuidas täiuseihalus ja täiusliku tagaajamine mõjutab meie tegusid, hävitades sageli selle hea, mis juba olemas on. "Kas alati peab millegi veelgi parema poole püüdlema või tasub vaadata enda ümber ning väärtustada  seda, mis seal parasjagu on? Näha enda ümber ilu ja valu ja kõike, mis selle vahele jääb ning võtta seda vastu just sellisena, nagu see on. Ilma hukkamõistu või pideva kuhugi mujale, kõrgemale, kaugemale igatsuseta?" küsisid kunstnikud.

Väljapanekus, mida on inspireerinud Tammsaare lühijutud "Tähtis päev" ning "Poiss ja liblikas", kohtuvad tsüanotüübid, skulptuurid, video ning Evi Tihemetsa ja Enno Ootsingu illustratsioonid. Oluline osa on ka külastajate kaasamisel näituse protsessi: kunstnikud ootavad näituse avamisele lilli, mida asetada näituse keskele mandalasse.

Näituse helikujunduse lõi Kenn-Eerik Kannike, graafilise disaini tegi Helene Vetik.  

Palm ja Tomberg on koos osalenud näitustel "Kuidas nii äkki nii pimedaks läks" (Põhjala tehase Angaarinstituut, 2025); "Igapäeva väike elu" (Okapi galerii, 2023); "Õhtuti tõuseb ikka tuul" (Positiiv galerii, 2023) ning "Seest ja väljast ja seest" (Aparaaditehas, 2022). 2024. aastal osales nende projekt "Igapäeva väike elu" ka Art Vilniuse kunstimessil. 

"Maakera pole inimesele rohkem kui lillele taimelava" jääb Kastellaanimaja galeriis avatuks 27. juunini.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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