X!

Galerii: Ave Palmi ja Helle Ly Tombergi tsüanotüüpianäituse "Kuidas nii äkki nii pimedaks läks" avamine

Kunst
Ave Palmi ja Helle Ly Tombergi tsüanotüüpianäituse
Vaata galeriid
27 pilti
Kunst

Reedel, 17. oktoobril avasid Ave Palm ja Helle Ly Tomberg Põhjala tehase angaarinstituudis tsüanotüüpianäituse "Kuidas nii äkki nii pimedaks läks". Näitust saadab Argo Valsi heliinstallatsioon.

Palmi ja Tombergi tsüanotüüpia-installatsioonis saab oma koha kõik leitu ja taaskasutatu, millele on antud tsüanotüüpiasinisega uus hingamine. Fotosid on kunstnikud jäädvustatud nii koos kui ka eraldi, kuid alati samast lähtepunktist – keerukuste ja vaba voolamise võrdpilte ja tasakaalu otsides. 

Näituse juurde kuulub heliinstallatsioon, mille jaoks on loonud originaalteose helikunstnik Argo Vals, kes on oma protsessis tõukunud näituse visuaalsest materjalist, peamiselt nurklikkusest ja looduskeskkondadest. 

Ave Palm on mitme meediumi vahel orienteeruv visuaalkunstnik, kes ammutab inspiratsiooni looduse obskuursetest nähtustest, varemete ilust ning igapäeva iseärasustest. Tema kunstipraktika alla kuuluvad nii fotograafia, videograafia kui ka installatsioonikunst. Praegusel ajal on Palm keskendunud eelkõige tsüanotüüpiatehnika erinevate võimaluste uurimisele ja arendamisele, põimides seda aina süveneva sooviga luua edasiarenevaid immersiivseid installatsioone. 

Helle Ly Tomberg on õppinud EKA magistris kaasaegset kunsti ning Tartu Ülikoolis eesti kirjandust ja kunstiajalugu. Tema loomingus põimuvad igapäevaelu poeesia ja kaootilisus. Tomberg uurib oma teostes foto, video ja teksti abil isikliku narratiivi loomist, looduse ja tehnoloogilise ühendumist ja vanast uue loomist, olgu ühendumine siis kas materjali-, idee- või meediumipõhine.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16:22

Arvustus. Roomava teki all ei ole koll, vaid kunst

15:17

Märt Väljataga: Nobeli kirjandusauhinnast ja László Krasznahorkaist

13:33

Arvustus. Pantvangis publik

13:19

Meisterjaan: kui muusikas on ego sees, siis see pole ausalt tehtud

10:33

Galerii: dokumentalist Kristel Peikeli näitus on hällilaul unustatud rahvastele

08:38

Martin Algus: loodan, et robotid ei võta inimestelt kirjutamise rõõmu

18.10

Erik Tikan uuest dokfilmist: Ukrainas olles on Eesti nagu teine planeet

18.10

Mari Roosvalt: kunstnik võib eeskuju võtta, aga tal peab olema oma joon

18.10

Meisterjaan avaldas albumi "Meeleheina valvur"

18.10

Galerii: Ave Palmi ja Helle Ly Tombergi tsüanotüüpianäituse "Kuidas nii äkki nii pimedaks läks" avamine

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

18.10

Ivar Põllu: käitume oma riigiga nagu kolonistid

08:38

Martin Algus: loodan, et robotid ei võta inimestelt kirjutamise rõõmu

17.10

Duo Ruudu liige Katariina Kivi: võtsime kandle kätte pooleldi nalja käigus ja pooleldi meeleheitest

18.10

Galerii: Ave Palmi ja Helle Ly Tombergi tsüanotüüpianäituse "Kuidas nii äkki nii pimedaks läks" avamine

17.10

Galerii: Temnikova ja Kasela galeriis avati rahvusvaheline näitus "Zoom"

13:33

Arvustus. Pantvangis publik

17.10

Temufi teatris esietendub suhtedraama "Armastus ja arusaam"

17.10

Uue muusika reede: Tame Impala, Anna Kaneelina, Kadri Voorand, Inger jpt

17.10

Pildid: Telliskivis on avatud Taavi Tulevi ja Jako Krulli isikunäitused

17.10

Sinijärve raamatusoovitused: Andrus Kivirähk on oma parimas vormis

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo