Pildid: Otepää lähistel asuv Lauda Galerii avas uue galeriihoone

Näitus "Dolce far niente" kutsub tegelema mitte ainult sellega, mida me näeme, vaid ka sellega, mida me tunneme. Näitusel osalevad Luisa Greta Vilo, Motoerotica, Ann-Liis Kitt, Margret Paide, Mari Ann Rebane, Joosep Saul, Teodor Ruus, neiumaarja, Ingmar Roomets, Teele Ülesoo, Helena Tääker, Kristi Vendelin, Delfi Oraakel ja Santa Zukker. Näitust kureerib Mia Melanie Saar.

Lauda Galerii asub Tammuri Talus ning põimib kokku tänapäevase kunsti ja arhailise taluarhitektuuri. Galerii asutajateks on kunstnik Mia Melanie Saar ja talu peremees Erki Saar.

Lisaks uuele näitusele on Lauda Galeriis üleval Mia Melanie Saare tööd ning Erki Saare kunstikogu.